»Bodite pripravljeni ustaviti izvoz energije iz Rusije /.../ da ne boste prispevali milijard k vojni«, je Zelenski dejal v video nagovoru nizozemskim zakonodajalcem.

Kljub vojni v Ukrajini Rusija zaenkrat ostaja največja dobaviteljica zemeljskega plina v EU. Toda Bruselj si želi zmanjšati uvoz ruskega plina za dve tretjini, saj bi tako izolirali Moskvo in jo prikrajšali za donosne prihodke od plina.

Nizozemska je sicer glavna proizvajalka plina v Evropski uniji s svojim plinskim poljem Groningen, ki trenutno dobavlja približno štiri odstotke plina na celini, vendar je v zadnjih letih drastično zmanjšala proizvodnjo zaradi potresov, ki so pestili regijo.

»Vsak dolar, ki ga Rusija dobi od držav članic EU za dobavo surovin, gre neposredno za vojaško industrijo in pobijanje ukrajinskih civilistov«, je sporočil Zelenski. »Storiti moramo več kot v prvem mesecu vojne. Ne moremo čakati še 36 dni. Toliko ljudi je že umrlo. Želimo preživeti, brez tiranije,« je še dodal.

Zelenski je v svojem govoru pozval tudi nizozemskega predsednika vlade Marka Rutteja, naj podpre prošnjo Ukrajine za članstvo v Evropski uniji. »Naše članstvo v EU je odvisno od vas,« je dejal Zelenski.

Nizozemska je bila sicer do sprejema Kijeva zadržana, saj je nizozemski kabinet dejal, da gre za zapleten in zapleten proces, poroča BBC.

Zelenski je danes nagovoril tudi avstralski parlament in opozoril, da bi svet moral Moskvo kaznovati že leta 2014 zaradi invazije na Krim. V svojem nagovoru je izpostavil tudi to, da so za povečanje pritiska na Rusijo potrebne nove in strožje sankcije.

V svojem nagovoru belgijskega parlamenta pa je kritiziral trgovce z diamanti v Belgiji, ki kljub zahodnim sankcijam še vedno uvažajo kamne iz Rusije.

»Za te ljudi so diamanti, ki jih včasih prodajajo v Antwerpnu, pomembnejši kot ukrajinski boj za svobodo,« je dejal. Sankcije EU so namreč med drugim prepovedale uvoz diamantov in drugega luksuznega blaga v Rusijo, niso pa prepovedale njihovega izvoza iz Rusije.

Pri tem je belgijske poslance pozval, naj podprejo območje prepovedi letenja nad njegovo državo, in dejal, da se prebivalci Mariupolja borijo za varnost vseh evropskih mest.