Seveda se nismo naveličali sončnega vremena. Sploh spomladi, ko nas sonce tako prijetno greje in v nas prebuja voljo do življenja, nekako oživimo tudi mi, ne samo preostala narava. Ali je veselje do tega dežja res le v našem racionalnem zavedanju, da brez vode ni življenja? Morda. Čeprav me je oblačna sreda prav razveselila, pa tisti nekoliko bolj vlažni jugozahodnik, ki mi je dobesedno dal vetra, ko sem s kolesom gonil proti njemu domov, tudi. Kaj je lahko prijetnega v takem vremenu? Mnenja so seveda različna. Zame je veter vedno prijeten, nekakšen nosilec svežine, odstranjevalec zatohlosti, spomni te, da si živ, te na neki način zbudi. In če moraš ves mesec zatiskati oči, ker te zjutraj in zvečer slepi nizko sonce, odleže tudi očem. Če pa še vsaj malo sočustvuješ z uvelimi trobenticami ali jetrniki, pa denimo z rjavkasto travo, potem postane veselje do dežja samoumevno. Imamo vsaj izgovor, da preživimo dan nekoliko bolj lenobno, vsaj kar zadeva fizično dejavnost. Malo manj dnevne svetlobe in umirjeno šumenje dežja nas prav nagovarja k počitku ali nas povede v razmišljanja o tem in onem. Nas malo upočasni, tudi umsko. Če kdo vendarle že po teh nekaj urah pogreša sonce – še vedno je za dežjem posijalo.

Ko bi bilo vsaj tako tudi v našem življenju, pa nimamo vsi takšne sreče. Seveda je tudi razumskih razlogov v prid dežja veliko. Od nizkih vodotokov – nekateri imajo rekordno nizke marčevske pretoke (no, danes je že april, če smo natančni) – do nizke podtalnice in kmetijske suše. Nekje pa vendarle mora zrasti hrana tudi za nas, mar ne? In zagotavljam vam, da se bo hitro poznalo. Že jutri ali pa v začetku prihodnjega tedna bo kar naenkrat trava delovala sveže zeleno, tudi kaj drugega se bo odelo v zeleno barvo, sploh ko se bo spet ogrelo. Kajti najprej moramo preživeti nizko sneženje v soboto, pa dve mrzli jutri s slano v ponedeljek in torek. Prekletstvo pozebe? Ampak ne toliko zaradi spomladanskih ohladitev, morda je za to bolj kriv pretopel konec zime. Letos so razmere vendarle malo manj ekstremne kot lani. Ohladitev je prišla prej, rastline predvsem zaradi suše niso tako pohitele in tudi mraza bo manj kot lani.