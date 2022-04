Kot se za vsak modni dogodek spodo, zlasti po dveh letih premora, je tudi amriška znamka Royal Robbins, ki vstpa na slovenski trg, požela veliko dobrodošli. Kolekcija za pomlad poletje, ki je že ne prodajnih policah Emporiuma je nanjenema rekreativcem in pustolovcem, ki v vse, kar počnejo, prinesejo duh dogodivščine. Cilj znamke, kot so ob druženju tudi povedali, spodbujanje aktivnosti na prostem v vseh letnih časih, v celotnem delovanju pa sledijo strogim zavezam trajnostnega razvoja.

Leto velikih preobratov

Leto 1968 v ameriški zgodovini velja za leto velikih zmag pa tudi preobratov. Trije astronavti so prvič obkrožili Luno, luč sveta sta ugledala legendarni Jumbo Jet in pa tudi znamka Royal Robbins. Royal in Liz Robbins, ikonična plezalca iz Sierra Nevade, sta zasnovala znamko oblačil, namenjeno vsem, ki so tako kot onadva iskali oblačila, v katerih lahko nemoteno in udobno raziskujejo naravo in v njej uživajo ter ob tem tudi izgledajo odlično. Že od samega začetka si je Royal Robbins prizadeval, da v naravi ne bi puščal sledi – vodilo, ki se ga je držal pri plezanju, je prenesel na delovanje svojega podjetja. Materiali so naravni ali reciklirani, obdelani na naravi prijazne načine, brez nevarnih kemikalij. Barve so iz naravne palete kalifornijske pokrajine, med seboj se čudovito kombinirajo in zagotavljajo večno aktualen stil. Oblačila nagovarjajo urbanega človeka, ki se rad vrača v naravo, ob tem pa mu je ključnega pomena, da so oblačila trpežna, odporna in udobna ter ga spremljajo skozi ves dan – od jutra do večera. Prav to je eden od ciljev, ki ga Royal Robbins zasleduje tudi danes – ponuditi oblačila, tako prilagodljiva vsem vašim potrebam, da jih potrebujete manj.

In kaj prinaša letošnja aktualna kolekcija

Aktualna kolekcija pomlad poletje 2022 ne razočara s svojo versatilnostjo, v kateri prepleta željo po doživljanju novega in dogodivščinah z udobjem in urbanim okoljem. Oblačila so navdušila s tremi glavnimi linijami Featherweight, Spotless Evolution in Bug Barrier. Peresno lahka linija Featherweight bo še posebej navdušila tiste, ki radi potujejo, saj so lahka in zračna, zložena zavzamejo minimalno prostora ter se hitro sušijo. Oblačila Spotless Evolution so zaradi posebne obdelave vlaken odporna na madeže, kar zagotavlja, da boste madeže na vodni osnovi preprosto izprali z vodo. Inovativna linija Bug Barrier ponuja oblačila, katerih vlakna tkanine so obdelala z insekticidom, naravno prisotnim v naravi, ki skrbi za učinkovito odganjanjanje insektov.