Modna oblikovalka Pika Justinek je sogovornica, ki da v pogovoru čutiti, da ljubi modo, dizajn, materiale, oblike, like, skratka vse, kar je povezano z oblikovanjem in modo. »Predvsem sem se v svoji prvi dekadi delovanja dvanajst let specializirala in posvetila izdelavi moških oblačil po meri, kot so moška poslovna oblačila, moška poročna oblačila, oblačila za posebne priložnosti. Zadnjo kolekcijo sem predstavila leta 2012, nato pa je devet let bila moja pot v drugem poklicu,« nam pove v pogovoru.

Moška obleka po meri

Del modne scene je Justinkova postala leta 2000, ko je začela oblikovati uniforme za igralnice in hotele. »To so bila delovna oblačila, ki pa so pritegnila pozornost vse več moških, ki so me nagovarjali k izdelavi moške obleke po meri,« pojasni. Takrat se je pokazal problem predvsem pri konfekcijskih številkah, ki niso ustrezale različno grajenim moškim. Sprejela je izziv in se specializirala samo za moške obleke, skupaj z Mojco Beseničar, ki ji je bila tudi neke vrste mentorica, pa je že kmalu pripravila svojo prvo samostojno revijo. V pogovoru razkrije, da ni bila nikoli del večjih modnih dogodkov, kot je denimo ljubljanski teden mode. Pred desetimi leti je s hčerjo Prisho, ki je bila takrat manekenka in se je podajala v oblikovalske vode, naredili skupno kolekcijo. »Skupaj sva se odločili, da preizkusiva stoodstotno ekološki bombaž. Prisha je naredila žensko kolekcijo, jaz pa moško. Zame je bil to izziv, raziskovanje, saj me je zanimalo, ali se lahko naredi moška obleka iz ekološkega bombaža in kako stoji,« se spominja prvega spogledovanja z novimi materiali, ki jih je pripeljala iz Londona, in prizna, da nad izdelkom ni bila najbolj navdušena, saj se je čez čas pokazalo, da obleka izgubi formo.

Če je pred desetimi leti izdelovala vse, od oblek, srajc do plaščev, se je zdaj osredotočila zgolj na suknjič. »Suknjič je klasika. Tukaj nimam kaj. Zato pa se poigravam z detajli, da predrugačim osnovni model,« razloži sogovornica. V linijo Level 9, s katero je tudi napovedala vrnitev na modno sceno, je dodala ženske modele, dva sta tudi uniseks. »Razmišljala sem o tem, da ni več razlik med moško in žensko modo. Kar je super. Enkrat obleče pulover on, drugič ona in imata en skupen kos v garderobni omari,« pojasni. Ob omembi, da prevladuje predvsem črna barva, nas v smehu dopolni: »Kar mora iti počasi ven. Res je, da je kolekcija izdelana v črni barvi, vendar jo bom dopolnjevala še z drugimi barvami.«

Pri krojenju stavi na Murine mojstre

Novo brezčasno kolekcijo je oblikovala z detajli, ki na edinstven in diskreten način poudarijo individualnost posameznika, ki ta oblačila nosi. »Zelo rada se igram z detajli, ki dajo kosu oblačila pečat oziroma še tako klasičen kos oblačila naredijo nekaj posebnega in drugačnega. Kolekcija pooseblja karakter, ki ve, kaj hoče, in se dobro počuti v svoji koži,« pove. Doda, da je primerna tako za v službo kot večerno druženje s prijatelji, znanci. »Kajti ležernost, udobnost in hkrati ta dober občutek, ko nosiš oblačila iz linije Level 9, ti pričara lahkotnost nošenja in kombiniranja oblačil.« Tudi materiali, iz katerih je narejena kolekcija, so skrbno izbrani in so narejeni iz ekološko pridelanega bombaža. Imajo tudi certifikat GOTS in so prijazni do ljudi, ki ga nosijo, do okolja in planeta.

Pika Justinek, ki si je modni studio uredila v eni od sob svojega stanovanja, je šivanje moških oblek, predvsem suknjičev, zaupala ekipi krojačev propadlega podjetja Mura iz Murske Sobote. »Ni enostavno zašiti moško obleko, da stoji, kot je treba. Poleg znanja, ki ga je res težko pridobiti, je tukaj še linija strojev, ki stojijo za roko izurjenega mojstra,« pove in doda, da svoje naredi tudi kakovostno blago. Prisega na znamko materiala Loro Piana. »Zlasti na moški obleki se takoj vidijo razlike v kakovosti materiala. Predvsem šivi morajo stati na mestu, hlačnice se ne smejo mečkati. Loro Piana ima tudi krasno linijo materialov za moška poslovna oblačila, ki pravilno zložena ne pustijo zmečkanih gub,« pove. V smehu se še vpraša, da niti ne ve, ali je huje zmečkana obleka na moškem ali taka, ki mu nikakor ne pristaja. Čeprav bo občasno zajadrala v oblikovanje ženskih kosov oblačil, pravi, da bo ostala pri moških oblekah. Navsezadnje, kot pravi: »Ni nas veliko, ki delamo obleke po meri. Morda še Zlata Zavašnik, ki prav tako dela čudovite moške obleke.« Kdo ve, morda bo prav Pika Justinek tista, ki bo naredila modno revolucijo in tudi moške pripravila do tega, da dajo malo več na oblačenje. Na koncu poudari, da pravilno izbrana in oblikovana obleka zagotovo naredi človeka.