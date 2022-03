Z napalmom nad stagflacijo?

Če so se drugo polovico lanskega leta centralni bankirji še spraševali, ali je rast inflacije zaradi postcovidnega odpiranja gospodarstev prehodne ali trajne narave, pa je tej dilemi nesmiselna in grozljiva vojna v Ukrajini bržčas naredila konec. Po ruskem napadu na Ukrajino so cene energentov, hrane ter ključnih surovin in inputov za industrijo ponorele. Dobili smo vse potrebne sestavine za stagflacijo, kot v drugi polovici 70. let prejšnjega stoletja