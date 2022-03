Nepreslišano: Tone Vogrinec, oče slovenskega alpskega smučanja

Ko pride na položaj nov človek, si pogosto zamišlja, da so se stvari začele z nastopom njegove funkcije. Toda smučanje obstaja več desetletij. Rezi v koledarju tekem so nemogoči, vključena naj ne bi bila vodja tekmovanj Peter Gerdol in Markus Waldner. Če to drži, je to nevzdržno. Maribor je v tem trenutku najbolj prizadet. Tudi zato, ker je bila Lisica v zadnjih desetih letih le trikrat v Mariboru. Pomembno pa je tudi dejstvo, da je organizatorjem kljub vsemu uspelo organizirati dobre tekme v Kranjski Gori. Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar lahko s svojim vplivom v predsedstvu FIS udari po mizi in s tem morda zlobira med drugimi predstavniki, da zadeve še spremenijo. Izguba tekem za svetovni pokal bi bila za Maribor velika katastrofa.