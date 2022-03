Ne slišijo radi Biden, Stoltenberg, Johnson, Macron, Draghi in drugi o svarilih enega vodilnih mislecev ameriške strategije Georgea Kennana iz leta 1997, da je bila širitev zveze Nato na vzhod največja strateška napaka, ki jo je naredilo zavezništvo, ker je vodila k vojni z Rusijo. In to, kar se dogaja danes, kaže, da je imel prav. Že veliko je to, da vedo, da bi vzpostavitev prepovedi letenja nad Ukrajino, ki jo, ne pozabimo, zagovarja naš premier Janez Janša, privedla do neposrednega spopada, kar bi pomenilo do tretje in po vsej verjetnosti dokončne svetovne vojne. Prerasla bi namreč v jedrsko. Če do nje pride, se bo četrta bila s palicami in kamni, je pred 76 leti dejal Albert Einstein, in takoj pomislim, kako je bil veliki znanstvenik optimist. Ni še vedel, kaj bi se dogajalo v naslednjih desetletjih s podnebjem. Upam si namreč prerokovati, da četrte svetovne vojne ne bo, ker ne bo več nikogar, ki bi poprijel za palice in kamne.

Ne razumem pa, da je grožnja tu in zdaj po imenu Putin, da se je treba oboroževati vse bolj in bolj, da se nas bo ta gospod ustrašil ali da mu bomo lažje kos, ko bo, če bo njegova vojska prestopila mejo s Poljsko. Ne dvomim, da so ob generalih in obrambnih ministrih tudi diplomati aktivni. Dvomim pa, da so že predlagali Kremlju, ali pa nameravajo to še storiti, dogovor o varnostnih jamstvih za Rusijo, za katera je Putin moledoval, še preden je ponorel in napadel Ukrajino, v zameno za ustavitev sovražnosti in sklenitev miru. Prej vidim prizadevanja v obratno smer, da se Rusijo zlomi, pri čemer niso tako nedolžna opozorila tamkajšnjega zunanjega ministra Lavrova in tiskovnega predstavnika Peskova, da če bodo ocenili, da je obstoj Rusije ogrožen, utegnejo uporabiti tudi jedrsko orožje.

Kaj pa, če imamo prav vsi tisti, s papežem Frančiškom vred, ki svarimo, da se človeštvu krajša čas preživetja z vsakim dnem streljanja in priprav nanj, namesto združevanja moči in znanja pri usklajevanju, dopolnjevanju in izvajanju akcijskih načrtov oziroma ukrepov, dogovorjenih nazadnje v Parizu in Glasgowu, za upočasnitev segrevanja ozračja in prilagajanje na njegove posledice?

Tako kot Rusom, ki sledijo Putinu, očitno ni jasno, da je ruski predsednik že samo s tem, da se je šel to noro avanturo, zapravil osnovni pogoj za tako sodelovanje, to je zaupanje in vero, ter da z vsakim dnem njenega nadaljevanja ne le da pobija nedolžne ljudi, tudi svoje vojake, in koplje vse večji razdor med narodoma, ampak tudi kuri na milijarde njihovega denarja, ki bi moral iti za zeleni prehod. Enako nam zahodnjakom ni jasno, ko trošimo kapital za vse bolj sofisticirane obrambne sisteme in za krepitev naše oborožene moči, ob predpostavki, da bo svojo blaznost norec iz Kremlja prenesel še k nam, da je vse to brez zveze, ker edino, česar se je na kratek rok treba bati, je aktiviranje jedrskih silosov, ki jih je na obeh straneh že toliko, da bi njihova sprožitev lahko desetkrat zradirala življenje na planetu.

In vse to vodi k skoraj resigniranemu klicu generalnega sekretarja OZN Antonia Guterresa minule dni v Londonu, pred dvotedenskim srečanjem 195 držav pogodbenic Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC), da »svet hodi v snu v podnebno katastrofo«.

Aurelio Juri, Koper