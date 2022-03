Na strankini spletni strani je glede zdravstva samo nekaj besed o interventnem zakonu: takojšnje skrajšanje čakalnih vrst, debirokratizacija in digitalizacija zdravstvenih storitev, nadzor plačil javnih storitev … in o sodobnem zakonu o zdravstvenem sistemu: ustanovitev urada za pacientove pravice, ureditev pro bono ambulant, sklad za izjemne primere, dostopnejša mreža duševnega zdravja, ureditev alternativne medicine, uzakonitev medicinske rabe konoplje … Za zdravstvenega ministra nam ponujajo oziroma se ortoped Danijel Bešič Loredan sam megalomansko vnaprej razglaša. Kot da ne obstaja dogovarjanje za ministrske funkcije med koalicijskimi partnerji! Gotovo ni bralcem čisto neznan, tudi sama ga poznam iz televizijskih prispevkov in časopisnih člankov. Že ves čas nastopa kot borec proti korupciji. Lahko sem nevedna in krivična, a nisem ravno prepričana, da bo varuh javnega zdravstva.

Na strankinem kongresu je povedal, da se je za politiko odločil, »ker je stanje v zdravstvu tako slabo, da bo poskušal popraviti stvari«. V resnici se rine v politiko, že odkar se je vrnil iz Švice. Da se počuti dovolj kompetentnega (ali pa preveč ambicioznega), je pokazal že leta 2014, ko se je za ministrsko funkcijo dogovarjal s takratno predsednico vlade Alenko Bratušek. Pozneje smo zanj slišali zaradi intenzivnega rušenja Cerarjeve ministrice Milojke Kolar. V stranki Gibanje Skupaj naprej, ki ga je vodil, so od nje zahtevali nepreklicni odstop. Na državnozborskih volitvah leta 2018 so člani Gibanja kandidirali za poslance, želeli biti del vlade, a so pogoreli z 0,49 odstotka. No, slišali smo še za njegove spore, nekoč v Valdoltri in pred kratkim v šempetrski bolnišnici. Ali so res posledica opozarjanja na nepravilnosti ali (tudi) njegovega slabšega sporazumevanja in sodelovanja na delovnih mestih, ne morem in ne želim soditi. Zdaj je očitno prepričan, da mu ta ministrska funkcija kar pripada.

Že sedanji minister Poklukar je obljubljal, da se bo lotil »dvoživk«, ki pomagajo kolegom zasebnikom, skrbijo za svoje žepe in ogrožajo javno zdravstvo, a je na to kar pozabil. Sem prav razumela Roberta Goloba na Pop TV, da se bo spoprijel s to anomalijo? In tu se mi poraja dvom. Njegov ministrski kandidat je bil sicer oster kritik mešanja javnega ter zasebnega, hkrati pa je to sam prakticiral. Ob delu v javni bolnišnici je izkoriščal luknje v sistemu in služil v zasebnih ambulantah. Prav tako ima rad zasebne zavarovalnice. Že kot predsednik Gibanja Skupaj naprej se je zgledoval po tujini, se zavzel za »moderni« zdravstveni sistem, kjer se briše meja med javnim in zasebnim, pacient je v središču, denarni tok pa sledi opravljenim storitvam. To pomeni, da se tudi zasebniki prisesajo na javni denar (in bogatijo na naš račun), da se morajo prispevki temu primerno (še bolj) povečati, košarica pravic pa še bolj sprazniti? Bodo potem, če sem ironična, revne paciente reševale pro bono ambulante, ki jih nameravajo urediti?

Zdravstvo je poleg šolstva še edino javno dobro, ki nam je ostalo, zato od Roberta Goloba pred volitvami pričakujemo natančna pojasnila: kako ga bo zavaroval in ali se v čem spogleduje z uničujočim zdravstvenim programom NSi. To si državljani gotovo zaslužimo. In zdravniki, ki kljub negotovosti nesebično vztrajajo v javnih zavodih, prav tako.

Polona Jamnik, Bled