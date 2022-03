Cvetoči simbol Japonske tudi v Kočevju

Ob reki Rinži v Kočevju so zasadili drevored 30 japonskih češenj kot simbol tridesetletnih diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo ter uspešnega sodelovanja in prijateljstva med Japonsko in občino Kočevje. Sodelovanje se je še posebej poglobilo po odprtju tovarne Yaskawa v Kočevju leta 2019.