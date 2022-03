V nedeljo bodo v Srbiji predsedniške, parlamentarne in lokalne volitve. Aleksandar Vučić, sedanji desnosredinski predsednik Srbije, bo najbrž – kot pred petimi leti – izvoljen že v tem prvem krogu. Podobno naj bi kljub proporcionalnemu sistemu njegova Srbska napredna stranka (SNS), ki je na oblasti že deset let, znova imela absolutno večino poslancev.

Tolikšna premoč Vučića in SNS je mogoča zaradi njunega obvladovanja medijev, a tudi zaradi uspešnosti gospodarstva. Srbski mediji zdaj celo trdijo, da bo zaradi ukrajinske vojne Evropa ostala brez hrane, medtem ko je bo Srbija imela več kot dovolj (tako je bilo tudi med drugo svetovno vojno).

Vučićevo geslo je »Mir, stabilnost«

Tudi sicer naj bi bil Vučić v teh nemirnih časih porok miru in stabilnosti. Ti besedi sta tudi geslo njegove kampanje. Za zdaj se zdi modro njegovo sedenje na dveh stolih proruske in proevropske politike. Srbija, ki uvaža ruske energente in na primer izvaža dele za nemško avtomobilsko industrijo, je podprla resolucijo Združenih narodov, ki obsoja rusko agresijo, ni pa se priključila zahodnim sankcijam. A po volitvah se bo, kot pravijo v EU, Vučić moral odločiti, za koga bo. Zaradi rusofilstva Srbov pa bo težko pristal na sankcije.

Tudi na Balkanu, kjer se povezuje z Albanijo in Severno Makedonijo, hoče nastopati kot »steber stabilnosti«, kakor se sam opisuje. A težko si je predstavljati, da ne bi več podpiral agresivnega voditelja bosanskih Srbov Milorada Dodika in prosrbskih strank v Črni gori ali pa da bi v naslednjih letih prišlo do izboljšanja odnosov s Kosovom in Hrvaško.

Opozicija je šibka

Srbski pravnik in borec za človekove pravice Milan Antonijević je v pogovoru za Dnevnik izrazil zadovoljstvo, da srbska opozicija tokrat sodeluje na volitvah: »Pred dvema letoma je velika večina opozicijskih strank bojkotirala parlamentarne volitve, s čimer so zamudile priložnost za vključitev v politični boj.«

Vseh predsedniških kandidatov je osem. Poleg Vučića in petih nacionalističnih desničarjev, kot je Miša Vacić, ki hvali rusko prizadevanje za mir v Ukrajini »s pomočjo tankov«, sta tu še kandidatka ekoloških gibanj Biljana Stojković in kandidat demokratične opozicije Zdravko Ponoš, nekdanji načelnik generalštaba. Antonijević očita Stojkovićevi, da se preveč osredotoča na ekološke teme, Ponošu pa, da je mlačen glede članstva v EU in da ima nejasno stališče tako glede Kosova kot ukrajinske vojne. Po zadnji anketi Inštituta za evropske zadeve bo general drugi z 18,4 odstotka glasov, Vučić pa prvi s 60 odstotki.

Koalicija Združena Srbija, katere kandidat je Ponoš, bo najmočnejša opozicijska grupacija v skupščini, a po ocenah Antonijevića ne bo imela več kot 50 poslancev od 250. Morda bo opozicija zmagala v Beogradu in po devetih letih spet dobila župana glavnega mesta. »Opozicija je gotovo najmočnejša v Beogradu, kjer je več pluralizma medijev,« pravi Antonijević.

Srbska medijska krajina

Najbolj gledani srbski televizijski programi RTS, TV Pink, TV Hepi, TV B92 in TV Prva, na katerih je potekal velik del volilne kampanje, so po ocenah profesorja z beograjske pravne fakultete Bogoljuba Milosavljevića neverjetno enostranski, saj v najboljši luči kažejo oblast in negativno prikazujejo opozicijo. »Med volilno kampanjo pa so dali neprimerno več prostora Vučiću in njegovi stranki kot opoziciji. In vedno je nastop opozicijskega politika podrejen nastopu prisotnega pripadnika vladajoče stranke. Maloštevilni neodvisni mediji, predvsem TV N1 in TV Naša, pa imajo zelo omejen dostop. Medijske krajine v Srbiji, čeprav ni dobra in spominja na tisto v 90. letih, ko je bil na oblasti Slobodan Milošević, vendarle ne bi primerjal s tisto v Rusiji. V Srbiji je namreč kljub vsemu nekaj neodvisnih medijev in neposredni pritiski na medije niso tako zelo pogosti,« je povedal Milosavljević.

Miodrag Jovanović, prav tako profesor z beograjske pravne fakultete, ocenjuje, da je pomembna značilnost Vučićevega avtokratsko-populističnega režima prav močan nadzor nad medijskim prostorom v Srbiji – nad vsemi televizijami in nad 90 odstotki dnevnikov, predvsem nad rumenim tiskom. »To se kaže ne samo v tem, da ni kritike vladajoče stranke in njene politike, ampak tudi v demonizaciji opozicije. Tisti, ki se neprestano blatijo, žalijo in klevetajo, so imeli v okviru predvolilne kampanje enkratno priložnost, da se vsaj za kratek čas obrnejo na državljane iz takšnih medijev. Te oddaje so žalostno pričevanje srbske demokracije po več kot 30 letih večstrankarskega sistema. Vsekakor v takšni medijski krajini ni niti videza enakopravnosti za udeležence volitev. Vpliv režimskih medijev na volitve pa bo najmanjši v Beogradu,« nam je povedal Jovanović.