Ljubljana, 31. marca - Vlada je danes sprejela sklep o odpoklicu slovenskih veleposlanikov v Belgiji in na Hrvaškem ob izteku njunih mandatov. Prav tako je razrešila dosedanjo ter imenovala novo nacionalno koordinatorko za odnose z Unijo za Sredozemlje in odobrila napotitev policijskih atašejev v Budimpešto in Podgorico.

Zaradi poteka mandata je vlada z dolžnosti odpoklicala veleposlanika Slovenije na Hrvaškem Vojislava Šuca. Položaj bo zapustil 31. maja, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Glede na navedbe medijev naj bi Šuca v Zagrebu zamenjal Gašper Dovžan, ki je trenutno državni sekretar na MZZ.

Zaradi poteka mandata je bil z dolžnosti veleposlanika Slovenije v Belgiji odpoklican tudi Rado Genorio, ki iz Bruslja pokriva tudi predstavništvo Slovenije na Zelenortskih otokih, v Luksemburgu, Etiopiji in pri Afriški uniji. Položaj bo zapustil s 27. aprilom in se po navedbah medijev upokojil, zamenjala pa naj bi ga sedanja generalna direktorica direktorata za zadeve EU Barbara Sušnik.

Vlada je poleg tega z mesta nacionalne koordinatorke za odnose Slovenije z Unijo za Sredozemlje razrešila Natalio Al Mansour, na to mesto pa je imenovala Petro Kežman. Al Mansourjeva naj bi sicer po napovedih medijev postala nova slovenska veleposlanica v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih.

Vlada je sicer danes odobrila tudi napotitev policijskih atašejev na Madžarsko in v Črno goro ter za nerezidenčno pokrivanje Kosova, Albanije, Bolgarije, Romunije in Slovaške z obstoječo mrežo rezidenčnih policijskih atašejev.

Ministrstvi za notranje zadeve in zunanje zadeve je zadolžila, da izvedeta postopek napotitve policijskih atašejev na delo v tujino in postopek nerezidenčnega pokrivanja z obstoječo mrežo policijskih atašejev v tujini.

Trenutno je v tujino napotenih pet policijskih atašejev, in sicer v Srbiji (od leta 2007, s krajšo prekinitvijo), Bosni in Hercegovini (od leta 2013), Severni Makedoniji, Avstriji in na Hrvaškem (vsi od leta 2020).