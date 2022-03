Kot je poudaril, je slovenski paviljon v zadnjih dveh tednih zabeležil rekorden obisk, obiskovalci pa so bili po njegovih besedah najbolj navdušeni nad zelenim okoljem, slovenskim znanjem in prebojnimi idejami.

Slavnostni govornik na slovenskem paviljonu ob zaključku Expa, predsednik DZ Igor Zorčič, se je zahvalil celotni ekipi za trud. Ob tem je poudaril, da je bila Slovenija v zadnjem letu vpeta v dva ključna dogodka, in sicer predsedovanje EU in udeležbo na Expu. »Oboje smo opravili z odliko,« je poudaril Zorčič, ki je spomnil tudi na srečanje evropskih predsednikov parlamentov pred dnevi na Brdu pri Kranju. Šlo je za končni dogodek slovenskega predsedovanja, s katerim smo po njegovem mnenju lahko ponosni.

Slovenski veleposlanik v Združenih arabskih emiratih Oto Pungartnik, ki letos končuje štiriletni mandat, se je spomnil začetkov udeležbe na Expu 2020. »Slovenija je bila druga država, takoj za Švico, ki je podpisala svojo udeležbo na Expu. Tega so bili v Dubaju zelo veseli«, je poudaril. Tudi Puntgartnik je pohvalil ekipo na paviljonu, ki se je - kot je dejal - izredno izkazala.

Slovenija je v Dubaju nastopala pod sloganom Slovenia - Green Smart Experience, s katerim se je svetovni javnosti predstavila kot trajnostna, sodobna in ustvarjalna ter v prihodnost usmerjena država, v kateri se prepletajo zeleno okolje, znanje, prebojne ideje in inovacije ter gospodarstvo z dodano vrednostjo.

Namen udeležbe na Expu je bil umestitev Slovenije na svetovni zemljevid kot trajnostne ter hkrati visokotehnološke in inovacijske države, promocija slovenskega gospodarstva in Slovenije kot turistične destinacije ter povečanje prisotnosti slovenskih izdelkov in storitev tako na trgu Združenih arabskih emiratov kot na svetovnem trgu.

Na zaključni slovesnosti v Dubaju so bili navzoči visoki predstavniki številnih sodelujočih držav, države gostiteljice in predstavniki Expa, organizatorji pa so pripravili tudi številne koncerte svetovnih zvezd. Expo si je po najnovejših podatkih ogledalo skoraj 24 milijonov obiskovalcev, obisk pa se je strmo povečal v zadnjih mesecih, ko so številne države omilile koronske omejitve.

Na svetovni razstavi je sodelovalo 192 držav, kar je največ v zgodovini teh svetovnih dogodkov. V Milanu leta 2015 se je denimo predstavljalo 141 držav. Prvič v zgodovini svetovnih razstav je imela vsaka država svoj paviljon. Naslednji Expo bo leta 2025 v Osaki.

Slovenija se ga namerava udeležiti, vlada pa je za podpis izjave o nameri za sodelovanje v začetku meseca pooblastila gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Če se bo Slovenija vnovič predstavila s samostojnim paviljonom, bodo okvirni stroški po oceni vlade znašali 15 milijonov evrov.