Rusija je samooklicani ljudski republiki Doneck in Lugansk kot samostojni priznala tik pred invazijo na Ukrajino. Pred tem so separatisti, ki se proti ukrajinski vojski sicer borijo že od ruskega zavzema polotoka Krim leta 2014, v vsaki od regij nadzorovali približno tretjino ozemlja.

»Z 31. marcem zjutraj je bilo osvobojenih več kot 90 odstotkov ozemlja Ljudske republike Lugansk,« je zunanje ministrstvo samooklicane republike danes sporočilo na Telegramu. Vodja ljudske republike Doneck Denis Pušilin je medtem za rusko tiskovno agencijo Tass v sredo dejal, da je »približno 55 do 60 odstotkov« ozemlja regije Doneck pod ruskim nadzorom.

V tej regiji se med drugim nahaja tudi oblegano mesto Mariupolj. Čečenski voditelj Ramzan Kadirov, ki je v Mariupolj poslal večje število čečenskih borcev, je danes na Telegramu sporočil, da je »90 do 95 odstotkov« tega strateškega pristaniškega mesta pod ruskim nadzorom.

Ruske sile medtem nadaljujejo z napadi na vzhodu Ukrajine in so prevzele nadzor nad naseljem Zolota Niva jugozahodno od Donecka, je danes po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax sporočil tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov.

Po besedah Konašenkova so ruske enote v sredo napredovale šest kilometrov in ubile do 60 pripadnikov sovražnikovih sil. Podatkov ni bilo mogoče neodvisno preveriti. Po podatkih ruskega obrambnega ministrstva je bilo z bombardiranjem uničenih 53 ukrajinskih vojaških ciljev, vključno z raketnimi sistemi ter skladišči streliva in orožja.

Konašenkov je ob tem potrdil uničenje štirih skladišč goriva v mestih Dnipro in Novomoskovsk ter dveh drugih mestih, ki so oskrbovala ukrajinsko vojsko na območju Donbasa. Uničenje skladišč je po navedbah dpa potrdil tudi regionalni svet v Dnipru.

Ruska ofenziva na vzhodu Ukrajine se torej nadaljuje, potem ko je Rusija v sredo napovedala, da načrtujejo umik sil iz Kijeva in bližnjega Černigiva, da bi »dokončali operacijo popolne osvoboditve Donbasa«.

Konašenkov je medtem dejal še, da naj bi ruska vojska od začetka »posebne vojaške operacije« v Ukrajini uničila 124 letal, 77 helikopterjev, 216 protiletalskih raketnih sistemov, 341 brezpilotnih letalnikov, 1815 tankov in drugih bojnih oklepnih vozil, 195 večcevnih raketnih sistemov, 762 minometov in 1689 enot specialnih vojaških vozil.

Rusija vpoklicala 134.500 nabornikov, a jih v Ukrajino ne namerava poslati

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes podpisal odlok, s katerim je v okviru vsakoletnega spomladanskega nabora v vojsko odredil 134.500 novih nabornikov, vendar je obrambno ministrstvo sporočilo, da vpoklic ni povezan z vojno v Ukrajini. Odlok je bil podpisan pet tednov po začetku invazije, ki je naletela na silovit odpor.

Vsakoletni spomladanski vojaški nabor, ki bo trajal od 1. aprila do 15. julija, bo vključeval moške, stare od 18 do 27 let. »Večina se bo nato tri do pet mesecev strokovno usposabljala v centrih za usposabljanje. Naj pa poudarim, da naborniki ne bodo poslani na vroče točke,« je dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu v pripombah, objavljenih na spletni strani ministrstva.

Odvetnik Mihail Benjaš, ki sicer zastopa več pripadnikov ruske nacionalne garde, ki so zavrnili ukaz za odhod v Ukrajino, pa je pri tem opozoril, da se po ruski zakonodaji lahko nabornike pošlje v boj po več mesecih usposabljanja.

Vprašanje sodelovanja nabornikov v vojni je zelo občutljiva tema. Ministrstvo je sicer 9. marca priznalo, da so bili nekateri že poslani v Ukrajino, potem ko je Putin to ob različnih priložnostih zanikal, češ da so bili poslani le poklicni vojaki in častniki.

Putinov tiskovni predstavnik je takrat dejal, da je predsednik ukazal vojaškim tožilcem, naj raziščejo in kaznujejo uradnike, odgovorne za neupoštevanje njegovih navodil o izključitvi nabornikov.

V Rusiji se sicer morajo vsi moški državljani, stari od 18 do 27 let, obvezno prijaviti za nabor, nato pa postanejo del rezervnih vojakov.

Rusija je 24. februarja vdrla v Ukrajino v okviru tako imenovane posebne vojaške operacije za demilitarizacijo in denacifikacijo države. V vojni je bilo ubitih na tisoče ljudi, več milijonov pa je bilo pregnanih s svojih domov.

V zadnjih dneh je Rusija preoblikovala svoje cilje in dejala, da nikoli ni nameravala zavzeti prestolnice Kijev in drugih večjih mest, ampak se osredotoča »na osvoboditev« vzhodnih območij, kjer se separatisti, ki jih podpira Rusija, od leta 2014 borijo proti ukrajinski vojski.

Ukrajina in zahodne vlade so njene izjave sprejele skeptično. Vojaški analitiki pa menijo, da je deklarirana osredotočenost na vzhodno regijo Donbas morda poskus, da bi Putinu olajšali iskanje izhoda, ki bi mu rešil obraz.