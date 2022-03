Na novinarski konferenci, na kateri so predstavili intervencijo, se je preddvorski župan Rok Roblek v imenu celotne občine, še zlasti pa krajanov Potoč, zahvalil vsem, ki so pomagali in poskrbeli, da se požar ni razširil na naseljeno območje. Kot je izpostavil, je bil požar zastrašujoč. »Bil je filmski scenarij, ki se je prav tako filmsko v treh dneh, vsaj upamo tako, tudi zaključil,« je poudaril in opozoril, da je požar sedaj speča pošast in je treba paziti, da ponovno ne vzplamti.

Tekom današnje noči je tako kot v sredo, ko je bil požar že omejen, še naprej potekalo gašenje, prekopavanje in iskanje posameznih žarišč. »Danes zgodaj zjutraj nam je na pomoč končno prišel tudi dež in začel zalivati to območje,« je dejal vodja intervencije in poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj Andraž Šifrer, ki verjame, da je požar pogašen. Opozarja pa, da še obstaja možnost, da tli pod zemljo in pride na površje.

Na terenu ostaja gasilska straža. Enota s petimi gasilci in terenskim vozilom nadzira teren in ga pregleduje. Tako bo ostalo tudi v naslednjih dneh in nočeh. Ob tem Šifrer apelira na občane, naj jih, če opazijo dim ali kakšno drugo dogajanje, takoj pokličejo, da skušajo požar pogasiti v prvi fazi.

Dostop do območja požarišča je še naprej prepovedan, saj ostaja zavarovano tudi zaradi preiskave. Znova pa se bo odprla priljubljena izletniška točka na sv. Jakobu, pri čemer ljudi pozivajo, naj ne zahajajo proti Potoški gori, kjer je zaradi posledic požara še vedno nevarno, problematično je tudi padajoče kamenje.

V petek bo potekal preliminarni sestanek pristojnih glede ocenjevanja nastale škode. Kot je izpostavil župan, bo škoda ogromna in se bo štela v milijonih. Poškodovani so gozdovi, pa tudi gozdna infrastruktura in trije počitniški objekti, ki so v požaru pogoreli. Precej škode pa se bo pokazalo šele kasneje, saj bo območje izpostavljeno eroziji in gozdnim škodljivcem.

Pogorel je del varovalnega gozda, ki varuje vas Potoče in tam živečih 250 do 300 ljudi, pred padajočim kamenjem. Zato je treba čim prej sanirati poškodovano drevje in zasaditi novega, da bo koreninski sistem zadržal erozijo, je pojasnil župan.

Na terenu se danes začenja tudi ogled kraja dogodka, ki ga z namenom najti vzrok požara izvajajo kriminalisti. Direktorica Policijske uprave Kranj Melita Močnik je povedala, da prve informacije, fotografije in izjave o nastanku požara že imajo. Bo pa preiskava dolgotrajna, obsežna in zahtevna, saj ogenj uniči dokaze in sledi.

Upa, da bodo uspeli raziskati, ali je posredi človeški faktor. V tem primeru bi šlo za kaznivo dejanje povzročanja splošne nevarnosti, lahko tudi poškodovanja tuje stvari. Kot je opozorila, so na njihovi policijski upravi zgolj v sredo prejeli kar osem prijav požarov v naravnem okolju. »To pomeni, da so bili po treh dneh naporov gasilcev na Potoški gori nekateri še vedno tako prepričani, da se ne more nič zgoditi, da so kršili prepoved kurjenja v naravi,« je izpostavila.