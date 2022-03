Voznik, ki je prevažal hladilnike, je imel ob vstopu v Slovenijo cigarete skrite v posebej za to prirejenem prostoru, namenjen pa je bil v Francijo.

Po odkritju so mu policisti odvzeli prostost in ga pridržali ter ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Kazenski zakonik za tistega, ki čez carinsko črto EU, izogibajoč se ukrepom carinskega nadzorstva, prenese blago velike premoženjske vrednosti, predvideva zapor do petih let in denarno kazen.