Lesjak, s čigar prihodom je slovensko veleposlaništvo v Kijevu po začetku ruske invazije na Ukrajino znova začelo delovati, je ob prihodu pred veleposlaništvom dvignil slovensko zastavo, vendar pa ta danes ne visi več.

»Ko smo prišli v Kijev, je bilo kar vetrovno, in ko smo s ponosom dvignili nazaj slovensko in evropsko zastavo, sta lepo plapolali v vetru,« je povedal v pogovoru za TV Slovenija. A ko je veter po dveh dneh pojenjal, sta se zastavi spustili ob drog, pri čemer naj bi slovenska zastava po Lesjakovih besedah spominjala na rusko.

Kot je pojasnil, so do njega prišli pripadniki nacionalne garde in kasneje še policije ter ga prosili, če bi lahko »začasno slovensko zastavo sneli, ker je preveč podobna ruski«.

Lesjak, za katerim je neprespana noč, je v javljanju prek video povezave še povedal, da se severno od Kijeva, približno 30 do 40 kilometrov daleč, vseskozi slišijo detonacije in da so ponoči našteli približno 2000 različnih eksplozij.

Za njihovo varnost je sicer dobro poskrbljeno. »Za našo varnost skrbijo uradni predstavniki ukrajinskih oblasti,« je povedal. »Bivamo v bližnjem hotelu, kjer imamo osnovne pogoje za bivanje in delovanje,« je pojasnil.

Koliko ljudi trenutno šteje slovenska diplomatska ekipa v Kijevu, Lesjak in ministrstvo za zunanje zadeve zaradi varnosti ne razkrivata.

Na MZZ so pred dnevi za STA potrdili, da Lesjaka v Kijevu spremlja še en sodelavec, premier Janez Janša pa je ob ponovnem začetku delovanja slovenskega veleposlaništva v tvitu razkril, da je v Kijevu »slovenska ekipa«.

Lesjak o razmerah v Ukrajini redno poroča slovenskemu veleposlaniku Tomažu Mencinu, ki je pristojen za Ukrajino in ki po navedbah zunanjega ministrstva nadaljuje svoje delo iz mesta Rzeszow ob poljsko-ukrajinski meji. V stikih je predvsem z veleposlanikoma Poljske in Svetega sedeža, ki Kijeva vse od ruske invazije na Ukrajino nista zapustila, je še poročala TV Slovenija.