Ropali trije, obsojen le eden

Maja bosta minili dve leti od ropa na Frankolovem, ki so ga zagrešili trije zamaskiranci in odnesli za dobrih 21 tisoč evrov gotovine, zlatnine in drugih predmetov. Na celjskem sodišču so za zdaj sodili in nepravnomočno obsodili na tri leta in pet mesecev zapora zgolj enega od trojice in sicer 43-letnega Koprčana Alena Čibarića.