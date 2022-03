»Prihaja do kopičenja ruskih sil za nove napade v Donbasu. In na to se pripravljamo,« je v izjavi danes ponoči sporočil Zelenski. Obenem je znova izrazil dvom v ruske izjave na torkovih pogajanjih v Turčiji, da bo omejila vojaške aktivnosti na območju Kijeva in Černigiva. Premiki manjšega dela ruskih sil s tega območja so po njegovem posledica uspeha ukrajinskih sil in ne obljubljeni umik.

»Nikomur ne verjamemo,« je bil jasen Zelenski. »Ničemur se ne bomo odpovedali. In borili se bomo za vsak meter svoje zemlje, za vsakega človeka.« Glede dosedanjih mirovnih pogajanj je dejal, da se nadaljujejo, a so za zdaj prinesla »zgolj besede, ničesar konkretnega«. Pogajanja med delegacijama Ukrajine in Rusije naj bi se sicer po torkovem srečanju v živo v Istanbulu nadaljevala v petek preko spleta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tudi v Kremlju so v sredo ocenili, da pogajanja doslej še niso prinesla konkretnega napredka in da še ni pogojev za srečanje Zelenskega in ruskega predsednika Vladimirja Putina.

V Dnepru uničili skladišče nafte

Nasilje v Ukrajini se medtem nadaljuje, o večjih premikih na frontah pa ni informacij. Ukrajinska stran je ponoči med drugim sporočila, da je bilo v ruskem bombardiranju v milijonskem Dnepru na jugovzhodu Ukrajine, od koder o večjih napadih doslej niso pogosto poročali, uničeno polno skladišče nafte. V bližnjem mestu Novomoskovsk pa naj bi raketa v sredo uničila neko tovarno. O ranjenih ali mrtvih zaenkrat ne poročajo.

Nadaljevalo se je tudi obstreljevanje Černigiva in kijevskega predmestja Irpin. V slednjem je bilo po navedbah tamkajšnjega župana doslej ubitih že najmanj 200 ljudi.

V strateško pomembnem Hersonu na jugu Ukrajine, ki je že nekaj časa v ruskih rokah, naj bi medtem Rusija po navedbah generalštaba ukrajinske vojske po vzoru Donecka in Luganska pripravljala referendum o vzpostavitvi proruske »ljudske republike«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Je pa rusko obrambno ministrstvo v sredo zvečer napovedalo prekinitev ognja v Mariupolju, da bi Ukrajinci končno lahko evakuirali civiliste iz tega obleganega mesta ob Azovskem morju. Prekinitev ognja naj bi začela veljati danes ob 10. uri, civiliste pa bodo lahko evakuirali proti zahodu.

Prav tako naj bi se ruske sile po navedbah ameriškega Pentagona v sredo umikale z območja nedelujoče nuklearke Černobil, nadzor nad katerim so prevzele že 24. februarja na samem začetku invazije. Ruske enote naj bi se od tam umaknile v Belorusijo.