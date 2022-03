Košarkarji Cedevite Olimpije so vpisali sedmo zmago v nizu v evropskem pokalu. V Stožicah so še drugič v tej sezoni premagali Valencio z 82:76.

Ljubljančani so z izkupičkom 10-7 skočili na tretje mesto v skupini B in so krog pred koncem rednega dela na pragu tega, da si vsaj v osmini finala zagotovijo prednost domače dvorane. Ta bo v izločilnih bojih še kako pomembna, saj se bodo vsi obračuni igrali na zgolj eno tekmo.

Cedevita Olimpija bo naslednji teden v zadnjem krogu rednega dela gostovala pri grškemu Patrasu, ki zaseda zadnje mesto v skupini in nima več možnosti za napredovanje.

Izbranci trenerja Jurice Golemca so zasluženo prišli do nove zmage, saj so bili večino tekme v ospredju. Slabo so odigrali le uvod v zadnjo četrtino, ko je Valencia z delnim izidom 17:2 naredila preobrat in od zaostanka 54:66 v 30. minuti prišla do treh točk prednosti (71:68).

Cedevita Olimpija je ob podpori publike v naslednjih minutah vendarle vzpostavila ravnotežje, z dobrimi obrambami zaprla poti do svojega koša, na drugi strani igrišča pa potrpežljivo čakala na priložnosti. Zoran Dragić (17 točk, 10 skokov) je minuto in pol pred koncem zadel trojko za 79:71, Alen Omić (9 točk, 10 skokov) pa je s črte prostih metov 18 sekund pred iztekom časa potrdil pomembni dve točki (80:75).