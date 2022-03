Dosedanji rekordni dosežek po številu gledalcev na tekmi ženskih ekip je bil iz leta 1999, ko sta se v finalu svetovnega prvenstva v Pasadeni v ZDA srečali reprezentanci ZDA in Kitajske. Tekmo si je tedaj ogledalo 90.185 gledalcev, kar je 1368 manj kot danes v Barceloni, piše Marca.

Španski rekord gledalcev na tekmi ženskih nogometnih ekip je bil 30.814 iz 2019, ko ste se v Madridu srečali Barcelona in Atletico Madrid.

Današnja tekma med Barcelono in Real Madridom je bila povratna četrtfinalna v evropski ligi prvakinj. Katalonke so prvo dobile s 3:1, danes pa so slavile s 5:2.