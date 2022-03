Tako nevsakdanjega prizora na Westminstrskem mostu v Londonu kot v torek zvečer Londončani še nikoli niso videli: prečkale so ga skupine skupno več kot dvestotih poslancev vladajoče konservativne stranke, ki so prihajali iz bližnje parlamentarne palače in odhajali v razkošni hotel Plaza na drugi, južni strani mostu. Zakaj? Ker je premier Boris Johnson vseh 360 poslancev svoje stranke povabil na razkošno večerjo. Ni pa izbral dobrega dne, saj je v torek popoldne londonska policija dvajsetim zaposlenim na Downing streetu 10 poslala obvestila o tem, da so oglobljeni z od sto do dvesto funti zaradi udeležbe na dvanajstih zabavah na sedežu vlade med tremi karantenami, ker so s tem kršili zakon, ki ga je sprejela vlada. Še okoli osemdeset potencialnih kršitev policija še preiskuje. Johnson je obljubil, da bodo on in ministri, ki bi jih oglobili, to javno potrdili.

Zid ljubezni in sramota

Johnson pravzaprav ne bi mogel izbrati slabšega datuma za večerjo s svojimi poslanci, saj je bila v torek tudi prva obletnica dne, ko je spontano začel nastajati zdaj pol kilometra dolg »zid ljubezni« z nešteto srci v spomin na žrtve covidske pandemije (po uradnih podatkih jih je najmanj 164.000, po neuradnih precej več). Vsa ta srca so na zidu ob sprehajališču na južni strani Temze nasproti parlamentarne palače. Zaradi obletnice se je tam zbralo na stotine svojcev žrtev, ki zahtevajo, da zid ostane za vedno. Številni med njimi so, ko so slišali za Johnsonovo večerjo s poslanci, te pričakali pred hotelom. Boris Johnson in večina ministrov se jim je izognila s prihodom skozi zadnja vrata. »Gremo na še eno zabavo?« in »Sram naj vas bo!« sta najbolj odmevna vzklika, ki so ju poslanci ignorirali. »Šli so mimo nas, kot da nas ni, niti eden nam ni pogledal v oči,« pravi ena od protestnic. Drugi so drago večerjo v razkošnem hotelu tako zaradi covidskih glob kot skokovitega naraščanja življenjskih stroškov označili kot ogabno.

Več kot sto poslancev ni bilo na večerji

Na večerji je bilo okoli 250 od 360 konservativnih poslancev. Da niso prišli vsi, ni presenetljivo, saj so številni hoteli Johnsonov odstop zaradi covidskih zabav in vrste drugih spodrsljajev. Premier pa je vseeno organiziral večerjo, saj je očitno prepričan, da zaradi Putinove vojne njegov položaj ni več ogrožen. Eden od povabljenih je dejal, da so se zdaj lahko vsi dobili prvič po zmagovitih volitvah stranke decembra 2019, saj je kmalu zatem prišla pandemija. Isti povabljeni poslanec pravi, da je večerja tudi del stopnjevanja pritiska tistih v stranki, ki skrbijo za glasovalno in splošno disciplino. Na večerji naj bi pokazali, da imajo še ali spet radi Johnsona, ker naj bi se tako izkazal v odzivu na rusko invazijo na Ukrajino. Premier in njegovi pribočniki, posebno novinec David Canzini, gojenec razvpitega avstralskega volilnega guruja Lyntona Crosbyja, ki ga je Downing street 10 zaposlil, da bi ublažil posledice žurgatea in obnovil Johnsonovo priljubljenost, so prepričani, da je vojna spremenila vse, zasenčila afero s karantenskimi zabavami in da Johnson ostaja najboljši kandidat za zmago na volitvah leta 2024. Premier naj bi poslance na večerji nasmejal s šalami na svoj račun, posebno pa na račun opozicijskih voditeljev, ki so danes v parlamentu spet resno zahtevali njegov odstop in ga obtožili, da je z začetnim zanikanjem zabav in kasnejšimi trditvami, da so bile delovna srečanja, zavajal parlament.