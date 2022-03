V zadnjem napadu v torek je palestinski napadalec z Zahodnega brega v predmestju Tel Aviva ubil pet ljudi. Priče so povedale, da je iskal žrtve ter ustrelil in ubil policista, izraelska civilista ter Ukrajinca, ki sta že dolgo delala v državi. V nedeljo sta arabska Izraelca, sicer bratranca, z avtomatskim orožjem streljala na civiliste in policiste v mestu Hadera blizu Tel Aviva in ubila dva devetnajstletna policista, deset ljudi pa ranila. Ubili so ju policisti. Prejšnji torek pa je moški v le osmih minutah na črpalki v Beershebi z nožem ubil zaposleno, nato pri nakupovalnem središču z avtom do smrti zbil rabina, v drugem nakupovalnem središču prav tako z nožem ubil žensko in nato še voznika na krožnem križišču, dokler ga ni ustrelil voznik avtobusa. To je bil najhujši tak morilski pohod v Izraelu v petih letih.

Premier Bennett je dejal, da »se soočamo z novim valom terorizma«, v ozadju katerega naj bi bila tudi Islamska država. Ta je prevzela odgovornost za nedeljski napad, storilec v Haderi pa naj bi bil njen simpatizer. Oblasti sicer že nekaj časa pričakujejo stopnjevanje nasilja, h kateremu so pred začetkom postnega meseca ramazana 1. aprila pozvali Hamas, Islamski džihad in Ljudska fronta za osvoboditev Palestine. Jerusalem Post je v začetku meseca poročal o opozorilih palestinskih aktivistov pred naraščanjem napetosti zaradi razmer v izraelskih zaporih, vdorov izraelske vojske v palestinska mesta in vasi, rušenja palestinskih hiš na Zahodnem bregu in drugih problemov.