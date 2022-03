Dan po mirovnih pogajanjih v Carigradu so se upi na hitrejše premike k premirju in mirovnemu sporazumu razblinili tako na bojišču kot tudi v diplomaciji. Spopadi so se nadaljevali na južni fronti in krepili na vzhodni, kamor se je ruska vojska po lastnih navedbah preusmerila v popolno »osvoboditev Donbasa«, saj da je v prvi fazi operacije izpolnila cilje, ker je prisilila ukrajinske sile, da so ščitile večja mesta.

Zadržanost po torkovih pogovorih se je včeraj tako izkazala za upravičeno. Iz Kremlja so sporočili, da se na pogajanjih v Carigradu ni zgodilo nič resnično obetavnega. Kljub temu negativnemu sporočilu sta ukrajinski pogajalec Mihajlo Podoljak in njegov ruski sogovornik Vladimir Medinski le zvenela nekoliko bolj optimistično. Medinski je bil denimo zadovoljen, da je Ukrajina pokazala pripravljenost na izpolnitev temeljnih ruskih zahtev. Če se bo svojih obljub držala – Kijev ponuja trajno nevtralnost in umik kandidature za članstvo v Natu – so po besedah Medinskega s tem preprečili, da »Ukrajina postane oporišče Nata«. A je pristavil, da ruska stališča do Donbasa in Krima ostajajo nespremenjena. Prav to pa pomeni, da je do dogovora Kijeva in Moskve še daleč, se bodo pa pogajanja nadaljevala.

Padec Mariupolja le še vprašanje dni

Rusija je vmes zmanjšala intenzivnost napadov na Kijev, ne pa tudi na Černigiv, kot je še dan prej obljubljala ruska vojska. Napadi so se stopnjevali tudi na območju Donbasa oziroma celotnih regij Doneck in Lugansk. Tam se očitno napoveduje ena ključnih bitk, potem ko je Rusija napovedala, da bo na ti dve regiji osredotočila drugo fazo »posebne vojaške operacije«, kot imenuje invazijo na Ukrajino. Po upočasnitvi napredovanja ruske vojske, odločnem uporu Ukrajincev (izgube ruske vojske naj bi bile tolikšne, da se jih je del moral umakniti v Belorusijo) in težavah pri oskrbi enot z gorivom, vodo in hrano se je Moskva odločila za prerazporeditev vojske na vzhod ter tudi na jug države.

Najhuje je v Mariupolju, kjer divjajo ulični spopadi, vsaj polovica mesta naj bi bila v ruskih rokah. Pet tisoč ljudi je bilo v mestu ubitih, 290.000 jih je iz njega zbežalo, okoli 160.000 prebivalcev pa je brez elektrike in le še s prgiščem hrane in vode. Ruski predsednik Vladimir Putin je zahteval predajo tega strateško pomembnega kraja, s katerim bi ustvaril kopensko povezavo med separatističnima regijama Doneckom in Luganskom ter Krimskim polotokom. Po ocenah številnih vojaških analitikov je do padca mesta le še nekaj dni. S padcem Mariupolja bi se tudi povečale možnosti ruske vojske, da obkrožijo ukrajinske sile, ki poskušajo zaščititi dele Donecka in Luganska.

Priprave na morebitno plinsko krizo

Medtem se nadaljuje tudi merjenje mišic med Rusijo in Evropsko unijo. Tik preden se danes izteče ruski ultimat članicam EU, da začnejo plačevati ruski zemeljski plin v rubljih, kar so zavrnili tako v EU kot v celotni skupini G7, saj bi to pomenilo kršitev pogodb in hkrati krepitev vrednosti upadajočega rublja, sta Avstrija in Nemčija sprožili prvo fazo kriznega načrta za zagotovitev zadostne plinske oskrbe. Podobno kot druge evropske države se bojita, da bi Rusija lahko zmanjšala dobavo, ker plačila v rubljih ne bo. Racionalizacija porabe zemeljskega plina sicer še ni predvidena.

Da ruske zahteve po plačilih v rubljih ne pomenijo kršitve sklenjenih pogodb, pa ocenjuje namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov. V Kremlju so dodali, da zahteva po plačilu v rubljih še ne bo veljala danes, ko naj bi Putin s predstavniki Gazproma in centralne banke razpravljal o prehodu na nov mehanizem plačila zemeljskega plina. Včeraj pa se je z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in italijanskim premierjem Mariem Draghijem pogovarjal o morebitnem plačilu plina v rubljih. Po poročanju tiskovne agencije Tass naj bi se pogovori o tem med nemškimi in ruskimi sogovorniki nadaljevali na ravni strokovnjakov.