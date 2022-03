Na lanskem, zaradi pandemije skromnem pogrebu princa Filipa je bilo, ker je tako zahteval zakon, samo trideset ljudi. Pri spominski maši v znameniti Westminstrski opatiji jih je bilo več kot dva tisoč. Osredotočili naj bi se na dolgo in zanimivo življenje princa Filipa, pionirja med okoljevarstveniki. Čeprav se je sam šaljivo razglasil za najbolj izkušenega razkrivalca plaket na svetu, je bil tudi prvi pravi posodobitelj britanske kraljeve družine, ki je doma vsekakor nosil hlače, čeprav je bil v javnosti vedno korak, dva za kraljico. Zaljubila sta se, ko je bila ona še najstnica. Poročila sta se 20. novembra 1947, kar pomeni, da sta bila poročena več kot 73 let. Umrl je 9. aprila lani, dva meseca pred stotim rojstnim dnevom. Malokdo lahko pozabi kraljičino osamljeno podobo na pogrebu v kapeli svetega Jurija v windsorskem gradu.

Navzoči Andrew zasenčil manjkajočega Harryja

Od takrat se je zdravstveno stanje kraljice, ki bo aprila dočakala 96 let, poslabšalo, opazno je shujšala in ima težave s hojo oziroma gibljivostjo. Lani je bila zaradi še vedno neznanega vzroka v bolnišnici, letos se je okužila s koronavirusom. Že nekaj časa pri hoji uporablja palico, doma naj bi uporabljala tudi invalidski voziček. Kupila naj bi si vozilo za golf za sprehajanje svojih korgijev. Zato vse do zadnjega ni bilo znano, ali se bo udeležila spominske maše v Westminstrski opatiji. Pred tem je bilo na Otoku veliko kritik na račun njenega menda najljubšega vnuka, princa Harryja, ker je sporočil, da ne njega ne njegove družine pri maši ne bo, ker nihče v Britaniji, ne policija ne kraljeva družina, noče plačati njihovega varovanja. Po maši se je pozornost dramatično preusmerila na veliko bolj črno ovco v družini, njenega menda najljubšega otroka, ošabnega in vzvišenega drugega sina Andrewa, ki je kraljevo družino osramotil s pajdašenjem s pokojnim razvpitim ameriškim zvodnikom Jeffreyjem Epsteinom. Kraljica ga je po katastrofalnem intervjuju za BBC prisilno upokojila. Odvzeli so mu tudi vse častne vojaške nazive. Vseeno naj bi mu kraljica finančno pomagala pri zunajsodni poravnavi z najbolj znano od Epsteinovih mladih spolnih suženj Virginio Giuffre, ki ga je obtožila, da jo je trikrat prisilil v spolne odnose, prvič, ko je imela sedemnajst let. Izplačal naj bi ji dobrih 14 milijonov evrov. Kraljica naj bi mu pomagala z dvema milijonoma.

Materinska ljubezen?

Večina Britancev je bila šokirana že, ko so se pojavili posnetki kraljice in Andrewa na poti iz gradu Windsor v London. Še bolj šokirana je bila, ko jo je v neposrednem televizijskem prenosu osramočeni sin iz avta pospremil skoraj do njenega sedeža v katedrali. V desni roki je imela palico, z levo se je oprijemala njegove roke. Nenadoma nista bila v središču pozornosti ne princ Filip ne kraljica, ampak princ Andrew, kar ni niti malo dobro za kraljevo družino v dneh, ko mnogi še vedno kritizirajo ponesrečeno karibsko turnejo princa Williama in Kate, ki jo razglašajo za »neokolonialistično«. Vprašanj je več kot odgovorov. Je bila to posledica njene materinske ljubezni, ki je vodila v nepremišljeno javno izraženo podporo sinu, s katero je prvič po začetnem dolgem molku po Dianini smrti požela javne kritike? Ali morda posledica neznosnega čustvenega izsiljevanja sina, ki naj bi zahteval, da jo ravno on pospremi v katedralo, ker je v tem videl priložnost za svojo rehabilitacijo? Njegova brat in nečak, bodoča kralja, princa Charles in William, naj bi temu nasprotovala. Do sedeža v katedrali naj bi kraljico pospremil dekan katedrale, na posnetkih pa je videti, kot da Andrew ni hotel izpustiti materine roke. Predvideno naj bi bilo, da bo v katedrali sedel v drugi vrsti, s hčerkama, pa je sedel v prvo, k mlajšemu bratu princu Edwardu.

Mnogi Otočani so izjemno kritični, saj se sprašujejo, kako si princ Andrew samo nekaj tednov po tem, ko je z milijoni kupil molk ženske, ki ga v bistvu obtožuje posilstva, drzne kaj takega. Zakaj so mu to dovolili? Kdo mu je to dovolil? Ga res ni nič sram? Nekateri pravijo, da ni črna ovca v družini, ampak črni oven, ki se poskuša prebiti nazaj. Brat Charles in nečak William, ki imata zdaj glavno besedo v družini, sta ga grdo gledala ali opazno ignorirala. Poznavalci so prepričani, da mu ne glede na to, ali se bo kraljica zaradi materinske ljubezni do njega omehčala, nikoli ne bosta dovolila vrnitve v javno življenje. Preživetje monarhije je nad vsem.