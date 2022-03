Potem ko so se premierno uvrstili na evropsko prvenstvo, je nogometna reprezentanca Severne Makedonije sanjala tudi o mundialu. V dodatnih kvalifikacijah so igralci selektorja Blagoje Milevskega pripravili senzacijo, ko so v polfinalu izločili evropskega prvaka Italijo. Zadnja ovira do sanj je bila Portugalska, ki pa se je izkazala za previsoko oviro, saj je po golih Bruna Fernandesa v Portu zmagala z 2:0. Uvrstitve na turnir najboljših reprezentanc na svetu, ki ga bo med 21. novembrom in 18. decembrom gostil Katar, se je veselila tudi Poljska, ki je prav tako z 2:0 strla Švedsko. Gola sta zabila Robert Lewandowski in Piotr Zelinski. Zadnjega udeleženca SP bo Evropa dala junija po finalu dodatnih kvalifikacij med Walesom ter boljšim iz dvoboja med Ukrajino in Škotsko.

»Igralcem lahko samo čestitam za prikazano od septembra do zadnje tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Zadovoljen sem in ponosen,« je po porazu proti Portugalski povedal selektor Severne Makedonije Blagoja Milevski in dodal: »Kljub temu da smo izločili Italijo, še nismo na ravni takšnih ekip. A način, na katerega smo igrali v teh kvalifikacijah, je pravi in predstavlja pot do nje. Prepričan sem, da Severna Makedonija ni smo trenutni hit.« Močno se je preboja na svetovno prvenstvo razveselil še vedno prvi zvezdnik Portugalske Cristiano Ronaldo. Do zdaj so po petkrat na mundialih zaigrali Nemec Lothar Matthaus ter Mehičana Rafael Marquez in Antonio Carbajal. Če ne bo nepredvidljivih stvari in bosta zdrava, se jim bosta na seznamu pridružila Ronaldo in Argentinec Lionel Messi. Možnost za to pa ima še Andres Guardado, a se mora Mehika najprej prebiti v Katar. »Kdo pravi, da bo to moje zadnje svetovno prvenstvo? Če se bom počutil dobro in če mi bo telo dovoljevalo, se bom potrudil, da bom zraven tudi leta 2026,« pa o vsem skupaj pravi 37-letni Cristiano Ronaldo.

Izredno napeto je bilo tudi v afriških kvalifikacijah. Nigerija je v prestolnici Abuji pred 60.000 gledalci gostila Gano, po remiju z 1:1 pa se ji ni uspelo prebiti v Katar. Na mundialu bo manjkala šele drugič od zadnjih osmih turnirjev. Nazadnje se ji je to pripetilo leta 2006. Navijači se z razpletom nikakor niso mogli sprijaznili, v jezi so vdrli na igrišče. Posredovati je morala policija, ki je uporabila tudi solzivec. Nigerija je bila proti Gani velik favorit, zato je množica vzklikala, da mora predsednik zveze Amaju Pinnick oditi. Presenečenje je pripravil tudi Senegal, ki je po enajstmetrovkah izločil Egipt z Mohamedom Salahom. V zvezdnika Liverpoola so navijači tekmecev ob izvajanju enajstmetrovk merili z laserjem in ga s tem zmedli v tolikšni meri, da je zgrešil. Uspešnejši je bil njegov klubski soigralec Sadio Mane, ki je zadel odločilni, peti senegalski strel. Tako je bilo že v finalu afriškega prvenstva prejšnji mesec proti istemu tekmecu.