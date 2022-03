Jan Oblak (180 minut) – 7: Slovenski rešitelj, ki je soigralcem vlival zanesljivost. V reprezentanco je prinesel dobro formo iz Atletica Madrid. Edini gol, ki mu ga je zabil Hrvat Kramarić, je bil neubranljiv. Zanesljiv ob predložkih Hrvatov z boka, proti Katarcem je suvereno dobival dvoboje.

Jaka Bijol (180 minut) – 6,5: Selektor ga obožuje. Igre s tremi branilci v zadnji vrsti je vajen iz svojega kluba CSKA Moskva. Na obeh tekmah nekaj napak, a mu oceno dviguje debitantski gol v 92. minuti proti Hrvaški.

Jasmin Kurtić (180 minut) – 6: Brez prijatelja Iličića je odigral povprečno. Dragače kot v klubu Paok iz Soluna je imel bolj defenzivne naloge. Preveč je bilo izgubljenih žog in premalo natančnih strelov.

Grega Sikošek (167 minut) – 6: Z njim je Balkovec dobil konkurenco na levem boku. Hrvati so ga prebijali, Katarci ne. Ob obilici obrambnih nalog je manjkal učinek v napadu.

Miha Zajc (158 minut) – 5,5: Dolžnik. Njegove predstave v Fenerbahčeju so precej boljše kot v reprezentanci, kjer pogrešamo kreativnost in potezo več. V Fenerbahčeju igra, za Slovenijo za zdaj bolj nastopa.

David Brekalo (135 minut) – 5,5: Če bi igral v Bravu, še ne bi bil reprezentant debitant, ampak mu je status prinesla selitev na Norveško. Storil je usodno napako za vodilni gol Hrvaške. Ko ga je prebil Katarec Afif, ni bil kaznovan. Razširil nabor branilcev.

Žan Karničnik (122 minut) – 6: Proti Hrvaški je igral na boku, kjer ga je Perišić samo v prvem polčasu prebil sedemkrat. Proti Katarju se je na položaju centralnega branilca, s katerim se je proslavil v Muri, odrezal veliko bolje, saj je z vstopom v drugem polčasu poživil slovensko igro.

Adam Gnezda Čerin (108 minut) – 6: Proti Hrvaški ni zgostil prostora v zvezni vrsti in ni prevzemal odgovornosti, zato je bil v dvobojih z Modrićem in Kovačićem neviden. Proti Katarju je v drugem polčasu prinesel tisto, kar je Kek zahteval od njega.

Sandi Lovrić (108 minut) – 5,5: Največji dolžnik tokratne akcije. Morda tudi zaradi tega, ker je imel na obeh tekmah veliko defenzivnih nalog, zato ni bilo učinka v napadu.

Benjamin Šeško (104 minute) – 6: Najstnik je proti Hrvaški prinesel konkretnost v slovensko igro. Proti Katarju bi zadel, če bi naravnal merilne naprave.

Petar Stojanović (100 minut) – 6: Prva izbira na desnem boku. Proti Hrvaški je zaradi bolezni odigral le 13 minut, proti Katarju je tekmo začel. Sistem s tremi branilci v zadnji vrsti je po njegovem okusu, da lahko drvi v napad. Za uspeh reprezentance bo moral zelo dvigniti raven igre v obrambi.

Miha Mevlja (90 minut) – 6: Igral je le na drugi tekmi s Katarjem in dobro deloval v sistemu s tremi branilci. Forma ni optimalna, saj v turški ligi v Alanyasporu greje klop za rezerve. Po novem letu je na 11 tekmah zbral le 121 minut, potem ko je bil okužen z novim koronavirusom.

Miha Blažič (90 minut) – 5,5: Stalni član Ferencvarosa je izgubil status prvokategornika v reprezentanci. Igral le proti Hrvaški, ko je bil Perišić zanj prava nočna mora, proti Katarju ga je Kek poslal na tribuno.

Andraž Šporar (63 minut) – 5,5: Igral je le proti Hrvaški, kjer je bil zaradi nedelovanja zvezne vrste povsem odrezan v konici napada. Brez pomoči soigralcev so nemočni celo večji zvezdniki.

Luka Zahović (58 minut) – 5,5: Veliko truda, vendar tudi (pre)malo konkretnosti.

Benjamin Verbič (40 minut) – 5,5: Po pobegu iz Ukrajine se vrača v nogometno življenje. Obakrat vstopil s klopi in predvsem proti Hrvaški poživil slovensko igro v napadu.

Žan Celar (45 minut) – 5,5: Odigral drugi polčas proti Katarju in zadel vratnico.

Jon Gorenc Stanković (36 minut): Igral premalo za oceno. Vstopil, da je vnesel nekaj čvrstosti v igro.

Domen Črnigoj (13 minut): Igral premalo za oceno, saj je bil na igrišču le v zaključku tekme proti Hrvaški. Še eden izmed Primorcev, ki jim nikakor ne uspe pridobiti zaupanja Keka.

Tomi Horvat (3 minute): Igral premalo za oceno, a vpisal debitantski nastop za reprezentanco.

Vid Belec, Žiga Frelih, Dejan Petrovič, Jure Balkovec: Niso dobili priložnosti za igro. Skupina TNT (treniraš, ne igraš, treniraš).

Selektor Matjaž Kek – 6: Brez poraza, a tudi brez zmage proti udeleženkama svetovnega prvenstva. V seštevku dober le en polčas, drugi proti Katarcem. Razširil seznam igralcev, ki jih nujno potrebuje za štiri tekme v ligi narodov med 2. in 12. junijem. Obramba s tremi branilci je delovala dokaj dobro. Za uspeh bo treba krepko izboljšati kakovost igre v zvezni vrsti in napadu, ki šepa že nekaj let. x