Reševanje vojaka Dežulovića v svetovni vojni

Kupolo čečenskega tanka je osvetljevala samo luna, ki se je ravnokar prikazala izza oblakov nad Rostovom. V rahlem vetru je na njem plapolala rdeča zastava s srpom, kladivom in zlato zvezdo, ob njej zlata imperialna zastava s črnim dvoglavim orlom in med njima zeleno-rdeča zastava Čečenov. Pod prapori pa narobe obrnjen moj kotel iz kuhinje 7. domobranske brigade goriških strelcev. V svetovni vojni so Rusi vse pomešali.