Zgolj javno opozarjanje na težave namreč ne bo dovolj, saj so Janševi tokrat sneli rokavice in stvari ne prepuščajo več naključju. Pred dnevi je denimo sam generalni direktor RTV spisal utemeljitev, da je politična stranka Naša dežela Aleksandre Pivec naslednica DeSUS in bo tako v predvolilnih soočenjih nastopala med parlamentarnimi strankami, ki so seveda prvokategorniki, Gibanje Svoboda Roberta Goloba pa bo ostalo med neparlamentarnimi. Pri tem je ključno, da je direktor povozil mnenje pravne službe na RTV Slovenija, ki je pred tem odločila, da sta obe stranki neparlamentarni, četudi so v njune vrste prestopili nekateri poslanci. Gre za očitno diskriminacijo Golobove stranke, ki ji ankete pripisujejo visok odstotek volilnih glasov, morda celo več kot vladajoči SDS. To resno vzbuja dvom o zakoniti in enakovredni izvedbi volilne kampanje na javni televiziji, vpliva pa lahko tudi na volilni rezultat. Takšne stvari niso šala, še bolj pa skrbi, da tudi naključje ne. Nedeljski dnevnik