Zakaj ljudje množično kupujejo

Izolacija ljudi ob epidemiji covida-19 je povzročila ustvarjanje zalog. In po sprostitvi epidemije je seveda sledil naval na vse, kar je mogoče kupiti. Na trge razvitega sveta so države včrpale enormno količino milijard dodatnega denarja. In tega je bilo treba nekam dati. Kar so razumeli nekateri na trgu in začeli kupovati energente. Pa so šle cene surove nafte gor. Dodatno povpraševanje, spodbujeno z ustvarjanjem zalog in pred tem zmanjšanjem trošenja, je tudi dvignilo cene. In Banka Slovenije je seveda vedela, da je to kratkoročno. In da na inflacijo ne bo vplivalo. Zato je vlada najbolje plačane zdravnike nagradila z dvigom plač za šest plačnih razredov. Koliko je dvignila plače tistim, ki v maskah delajo vso službo, pa ne vem, a zagotovo ne za šest razredov.