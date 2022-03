Seveda se ubogi mož ne zaveda, da se igra zadnja tekma državnega prvenstva in da zadnjič igra na mestu srednjega napadalca v ekipi Prodanih, ki jo je trener s tridesetletnim stažem na silo spravil skupaj v upanju, da bo prepričal navijače neodvisnega moštva, da bodo začeli navijati zanje in ne za ekipo Svobode.

Ker pa sluti, da je igra zanj izgubljena, na igrišču uporablja vse nedovoljene trike in sredstva, da bi se prebil do gola Svobode, a je vse, kar mu uspe, le neposrečeno simuliranje žrtve »prekrškov« igralcev Svobode in njegovih navijačev. Soigralca v obrambi, Igorja Pirkoviča, so medtem že odnesli z igrišča zaradi stresa po treh doseženih avtogolih, komentatorji odvisnih TV pa se raje kot z igro svojega moštva ukvarjajo s pričesko trenerja Svobode …

Stanje na terenu se seveda odraža tudi na tribunah. Navijači Prodanih se stiskajo na zahodni tribuni in se zgroženi sprašujejo, zakaj je šel trener raje reševat ukrajinsko moštvo, medtem ko ekipa Svobode poka od energije in mladih talentov, ki se zavedajo svoje priložnosti in velike podpore na vseh drugih tribunah. Odločilno tekmo seveda prenašajo vse televizije, večina komentatorjev pa govori predvsem o preteklih slavnih dneh ekipe Prodanih in se sprašuje, od kod vsa ta množica podpornikov ekipe Svobode, in to še brez vsakega sponzorja …

Opisana tekma se v resnici igra v tem trenutku, konec pa bo odpiskan 24. aprila ob 19. uri. Takrat bo prišla ura resnice, medtem pa le čimvečkrat poglejte s pomočjo VAR (saj veste, tista odlična tehnična pridobitev, ki omogoča temeljit, natančen in popolnoma objektiven vpogled v posamezno sporno situacijo na igrišču) vse prepovedane položaje in simulirane prekrške. A tukaj vseeno svetujem zmernost, da se vam zaradi množice prekrškov ne poslabša mentalno zdravje. Zato pride prav tisto znano opozorilo: pred uporabo se zaradi možnosti neželenih posledic posvetujte z …

Srečo Knafelc, Krvava Peč