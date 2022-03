Zdaj, ko po RTV politika nemarno mesari, nekateri ponujajo prav izvirno rešitev: prepustimo nacionalno RTV zaposlenim – televizijcem! Slednje ideje se je, kot je bilo slišati na soočenju na komercialni TV, oprijel tudi najverjetnejši bodoči predsednik vlade. Napoveduje hitro sprejetje zakona v tej smeri takoj po volitvah. Malo se sliši nenavadno, ampak eden vodilnih slovenskih menedžerjev bi ustanovil neke vrste temeljno organizacijo združenega dela – v kateri bodo »delavci neposredno in enakopravno uresničevali svoje družbenoekonomske in druge samoupravne pravice in odločali o drugih vprašanjih« … Ampak ali je to res sistemska rešitev? Zakaj pa bi le tu vpeljali tako ureditev, v preostalih javnih zavodih pa ne? Kajti če smo dosledni, potem lahko odpravimo zakon o javnih zavodih, ukinemo ustanoviteljstvo in svete zavodov in tako dalje, bolnišnice pa prepustimo zdravnikom in sestram, šole šolnikom, muzeje muzealcem …​ Če želimo družbo peljati v to smer, bomo šli 40 let nazaj v svet tozdov, sozdov, samoupravnih interesnih skupnosti. Kardelj se nam bo zadovoljno smehljal iz onostranstva. Če gremo po tej osi še nazaj, potem bo namesto generalštaba poveljeval vojaški sovjet, ljudska milica bo precej drugačna kot današnja policija … Da ne naštevam dalje.

Morda pa je še čas, da razmislimo, ali je ta logika res prava. Kajti če govorimo o javni televiziji: ne obstaja RTV zaradi ertevejevcev, niti zaradi politikov, ampak zaradi gledalcev! Kar je treba storiti, je v prvi vrsti to, da se politiko vrže iz programskega in nadzornega sveta RTV. In to temeljito in dobesedno. Ne državni zbor ne vlada ne bi smela pošiljati svojih predstavnikov v organe odločanja javne televizije. V programskem svetu bi morali imeti stalen sedež le predstavniki manjšin (narodnih in tistih s posebnimi potrebami), gotovo pa bi bil koristen tudi vsaj en svetnik, ki se znanstveno ukvarja z mediji, delegiran s strani univerz. Vse preostale programske svetnike bi morali izbirati na neposrednih volitvah vsi tisti, ki plačujejo RTV-prispevek. Volitve v programski svet RTV se lahko izpeljejo ob vsakokratnih lokalnih volitvah – s tem bi dosegli dvoje: prvič stabilni mandat, saj v nasprotju z državnozborskimi volitvami izrednih lokalnih volitev ni, in drugič neposredno odločanje z zanemarljivim dodatnim stroškom, saj bi bile volitve v programski svet RTV izpeljane hkrati z lokalnimi. Pogoji za kandidaturo za programskega svetnika bi morali biti: podpora nevladne organizacije v javnem interesu, izčrpen življenjepis kandidata in natančen program, iz katerega bi bilo razvidno, zakaj kandidira oziroma za kaj se namerava kot programski svetnik zavzemati. Tako bi lahko ločili zrnje od plev, izbrali kandidate, ki imajo o medijih razčiščene vsaj osnovne pojme, in se izognili raznim aparatčikom, katerih edina referenca je partijska izkaznica.

Člani nadzornega sveta, katerega naloga je nadzor nad finančnim poslovanjem RTV, bi morali biti ugledni strokovnjaki, ki bi jih delegirali denimo univerze in Sazu.

Sicer pa je problem sestave programskega in nadzornega sveta RTV (to je zagotovitev strokovnosti in neodvisnosti od politike) le eden od izzivov: potrebna bi bila organizacijska in kadrovska prenova. Prispevek za RTV bi morali nato redno usklajevati z inflacijo. Ampak to so že naslednje zgodbe. Najprej je treba rešiti prvo.

Dragan Matić, Srednje Gameljne