Prijeli roparja

Policisti so v ponedeljek zjutraj prijeli 34-letnega Mariborčana, ki ga sumijo treh ropov. Štiriindvajsetega februarja naj bi oropal trafiko v trgovskem centru City in ukradel 4700 evrov. Isto trafiko naj bi oropal še 8. marca, dokopal naj bi se do dobrih 6800 evrov. 23. marca pa naj bi za tarčo vzel lekarno na Partizanski cesti. Ukradel naj bi več različnih tablet in manjšo vsoto denarja ter si pridobil za 740 evrov premoženjske koristi. V vseh treh primerih je ropar zamaskiran in s sončnimi očali vstopil, zaposlenim zagrozil z nožem in zahteval denar, ki so ga morali dati v vrečko. Na podlagi zbranih informacij in materialnih dokazov so policisti povsem prepričani, da je 24. februarja oropal trafiko in marca lekarno. Zaradi tega so ga v torek ovadili in privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je odredil sodno pridržanje. Glede drugega ropa trafike še vedno poteka preiskava, v kateri policisti zbirajo dokaze in analizirajo sledi. mfr