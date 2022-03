Razstava odkritij z Dunajske

Bogato stekleno posodje, del izjemnih najdb, ki so jih prinesla arheološka izkopavanja lani poleti ob Dunajski cesti, si je že mogoče ogledati v Mestnem muzeju Ljubljana. Kot pravita kustosinja Bernarda Županek in arheolog Marko Sraka, so zadnje raziskave emonskih grobišč prinesle vznemirljive rezultate, pri tem pa vsako odkritje s seboj prinaša tudi nove uganke.