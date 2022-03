Socialni delavci so v stanovanju v Trstu našli mumificirano truplo upokojene ženske, ki je po prvih ugotovitvah umrla pred več leti. Ob truplu gospe, rojene leta 1933, so našli še truplo njene mačke, na mizi pa živila, ki jim je rok uporabe potekel leta 2018, poročajo italijanski mediji. Vprašanje je, kako dolgo bi truplo ostalo neopaženo, če ne bi socialni delavci dobili naloge preveriti, ali je gospa še živa. Pokojna je od sorodnikov imela samo še sestro, s katero pa nista bili v stiku. Kako je kriza osamljenosti še zlasti v času koronakrize zarezala v življenja starejših, prepuščenih samim sebi, so se italijanski mediji spraševali že februarja letos, ko so v hiši v bližini jezera Como na severu Italije našli truplo 70-letne ženske. Živela je sama, mrtva je bila že najmanj dve leti, sosedi je niso videli že dve leti in pol. Predvidevali so, da se je odselila. Njeno mumificirano truplo so našli v naslanjaču za mizo, umrla naj bi zaradi srčnega infarkta. Sorodnikov ni imela, policisti pa so jo našli po naključju, ko so jo zaradi močnega vetra v Lombardiji želeli opozoriti na nevarna drevesa na njenem vrtu.

Sin pobiral pokojnino

Edini tak primer pri nas so na ljubljanski policijski upravi evidentirali novembra 2020. Stanovalci bloka v Majaronovi ulici v Savskem naselju so nevsakdanjo novico o usodi 97-letne sosede sprejeli odprtih ust. Mislili so namreč, da gospa živi v domu za starejše občane, saj jim je tako povedal njen sin. Čudnega vonja niso zaznali, vrata sobe, v kateri je ležalo truplo, so bila dobro zapečatena. Ženska je bila mrtva dolga leta, vsaj šest, preden so na postelji v eni od sob odkrili njeno mumificirano truplo. Stanovanje je sicer redno obiskoval njen 67-letni sin, ki je kot pooblaščenec ves čas dvigoval mamino pokojnino, njeno smrt pa prikrival preostalim sorodnikom. Prav oni so takrat poklicali može v modrem, da so šli preverit, kaj se dogaja z njihovo ostarelo sorodnico. Sodna obdukcija je pokazala, da je ženska umrla naravne smrti, zato je policija po zaključku preiskave januarja lani možakarja ovadila zaradi suma skrunitve trupla in goljufije.

Truplo stlačil v kovček

Okoriščanje s prihodki pokojnih niti ni tako zelo redko. Avstrijska policija je septembra predlani stopila na prste 62-letnemu Slovencu, ki je pokojnino mrtve mame dvigoval šest let. Gospa je umrla v Sloveniji, kjer je živela in kjer so jo tudi pokopali, v Avstriji pa je imela stalno prebivališče, zaradi česar mu je goljufija tako dolgo uspevala. Poročali smo tudi že o drugih podobnih neobičajnih novicah iz tujine. Predlani so v Parizu prijeli Srba, ki je vse od leta 2014 v Parizu živel s truplom mame, ki je umrla zaradi raka. Policisti so mumificirano truplo gospe v fetalnem položaju v kovčku, pokritem s ponjavo, našli v omari v enajstem nadstropju bloka. Tudi on je mamino smrt prikril iz koristoljubja. Le nekaj dni zatem pa so v stanovanju v Beogradu našli dva meseca staro truplo upokojenega polkovnika, ob katerem je na postelji ravno tako dolgo spala njegova sestra, duševna bolnica. Neverjetno je, da je ženska pet let pred tem nekaj časa živela tudi s truplom mame.