500 kartonastih mačk v 5 dneh

Zavetišče Ljubljana je pripravilo poseben izziv s ciljem, da skupaj z vsemi, ki bi to želeli, v petih dneh zberejo 500 muc iz kartona, ki bodo krasile dan odprtih vrat v nedeljo, 3. aprila. Vsaka izrezana mačka iz kartona predstavlja eno muco iz Zavetišča Ljubljana, ki so ji v lanskem letu našli nov dom. Izziva se lahko udeležijo vsi, od otrok, babic, dedkov do vrtcev in šol. Iz predlog na spletni strani zavetišča natisnejo obris mačke, ga prerišejo na izbrani karton in izrežejo. Muci še narišejo oči, brke in nos, na zadnjo stran pa nalepijo trikotnik iz kartona, tako da bo muca stala pokonci. Zainteresirani jim lahko kartonaste muce pošljete po pošti na naslov Zavetišče Ljubljana, Gmajnice 30, 1000 Ljubljana, ali jih prinesete osebno v zavetišče, vsak dan med 8. in 18. uro. Izziv se zaključi jutri ob 18. uri. x tl