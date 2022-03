Dolgi nos Mateja Tonina

Na televizijskih ekranih vsak dan vidimo daljše nosove. Dolgi nosovi so lahko izraz razočaranja ali pa znak laganja. V obeh primerih gre za metaforo. Ostaja pa splošno prepričanje, da sta laž in nos v korelaciji. Resda lahko laž preberemo na čelu, vidimo jo pa na nosu. Eni tako lažejo, da se upravičeno zbojimo, da bo ekran preozek za hitro rast nosu. Matej Tonin bo kmalu moral zahtevati od vseh ustvarjalcev debat, da ga kažejo samo od spredaj. To, kar je počel snemalec na prvem soočenju na nacionalki, je bilo nezaslišano. Prav trudil se je z rakurzi in posnetki, ki so pričarali optično prevaro. Učinek iluzije in tretje dimenzije, v katero se projicira naša domišljija. Saj veste, nos je pač nos. Znanost zamenja občutek. Hočejo vas ujeti v občutke in občutenja, ne pa v krog dejstev in argumentov. Vsem je jasno, da boste ime na volilnem lističu obkrožili zaradi občutkov in ne zaradi dolgotrajne analize ali programskih primerjav.