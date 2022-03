Najstarejša turistična jama na svetu

Vilenica je v mlajši prazgodovini, kar je izpričano z najdbami bakrenodobne keramike v vhodnem delu jame, ponudila ljudem zavetje pred vremenskimi in drugimi nevšečnostmi, najbrž pa so jamo uporabljali kot zatočišče oziroma začasno bivališče. Leta 1633 so jamo obiskali prvi turisti.