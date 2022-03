»Živimo v zelo težkem obdobju v zgodovini mednarodnih odnosov,« je dejal vodja ruske diplomacije in izrazil prepričanje, da bodo Rusija, Kitajska in druge podobno misleče države okrepile odnose za oblikovanje novega svetovnega reda, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Prepričan sem, da bodo ob koncu te faze mednarodne razmere veliko jasnejše in da se bomo skupaj z vami in našimi podporniki pomaknili k multipolarni, pravični, demokratični svetovni ureditvi,« je dejal Lavrov, ki se na Kitajskem mudi prvič po začetku ruske invazije na Ukrajino.

Zunanja ministra, ki sta se v mestu Tunxi na jugovzhodu Kitajske sešla pred začetkom ministrske konference o Afganistanu, sta se dogovorila za »okrepitev zunanjepolitičnega usklajevanja« ter »razširitev dvostranskih in večstranskih stikov«, so sporočili iz Moskve.

Rusija in KItajska sta obsodili širjenje Nata

Kitajska je večkrat pozvala k miru v Ukrajini, pri čemer pa ni javno obsodila Rusije ali ji pripisala krivde za nasilje, ampak je opozorila tudi na odgovornost ZDA in zvezo Nato, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zahodne sile so zaskrbljene, da bi Kitajska lahko Rusiji zagotovila materialno podporo v vojni.

V začetku marca je Wang pozdravil »trdno« prijateljstvo z Moskvo in zagovarjal »razumne« skrbi Rusije za njeno varnost, poroča AFP. Nekaj tednov pred vojno v Ukrajini pa je ruskega predsednika Vladimirja Putina v Pekingu toplo sprejel njegov kitajski kolega Xi Jinping. Državi sta nato slavili »brezmejno« prijateljstvo in obsodili širjenje Nata.

Lavrov se bo v mestu Tunxi na jugovzhodu Kitajske v četrtek udeležil tretje ministrske konference o Afganistanu, ki se je bodo udeležili predstavniki sedmih sosednjih držav - poleg Rusije in Kitajske še Pakistana, Irana, Tadžikistana, Turkmenistana in Uzbekistana, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Kot je povedal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva, naj bi se srečanja udeležil tudi posebni predstavnik Washingtona za Afganistan Tom West, poroča AFP.