Sogovornica pojasni, da je aromaterapija zelo nedefiniran pojem in mednarodno veljavna definicija zanjo pravzaprav ne obstaja. Pod aromaterapijo si nekateri predstavljajo uporabo dišečih svečk, drugi jo uvrščajo med medicino, razloži Medvedova: »Glede na znanje, cilj in seveda strokovno znanje lahko rečemo, da v grobem ločimo laično, holistično, klinično in medicinsko aromaterapijo. Kot posebno vejo bi omenila tudi psihološko aromaterapijo. Toda ker je aromaterapija tako širok pojem, jo lahko apliciramo na katero koli področje - še posebej lepo se povezuje z velneškimi dejavnostmi in različnimi antistresnimi programi, jogo, ajurvedo ...«

Najpriljubljenejše je olje prave sivke

V Sloveniji vsekakor prevladuje laična aromaterapija, pri kateri se eterična olja najpogosteje uporabljajo za vdihovanje, čedalje več je tudi topikalne uporabe, pojasni aromaterapevtka in doda, da je aromaterapija za splošno uporabo namenjena podpori in ohranjanju zdravja in dobrega počutja: »Pomembno se je zavedati, da lahko eterična olja uporabljamo na različne načine in v različnih koncentracijah, vendar moramo uporabo vedno prilagoditi svojemu znanju.«

Na vprašanje, katera eterična olja so med Slovenci najpriljubljenejša in zakaj, Medvedova odgovori, da je vsekakor najbolj priljubljeno eterično olje prave sivke (Lavandula angustifolia). »Deloma zato, ker se o njem največ piše, vendar upravičeno - gre za eterično olje, ki ima zelo širok spekter delovanja in je obenem varno - ob pravilni uporabi. Eterično olje prave sivke je prva pomoč in predstavlja podporo skozi različna življenjska obdobja. Znano je, da uravnava živčni sistem, deluje pomirjujoče in antistresno. Uporabimo ga pri različnih kožnih težavah, pa tudi za lajšanje glavobolov in bolečin v mišicah, » razloži sogovornica.

Doda, da so med najbolj priljubljenimi tudi eterična olja citrusov, predvsem zaradi svojega prijetnega vonja in vpliva na razpoloženje, pa tudi čajna mirta (ki jo verjetno poznamo kot čajevec), rožmarin, poprova meta in evkalipt.