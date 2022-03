V torek potrdili 3012 okužb z novim koronavirusom

V torek so ob 1607 PCR-testih in 12.186 hitrih antigenskih testih potrdili 3012 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno aktivnih 39.070 primerov okužb, kar je 118 več kot dan prej. V torek so sicer potrdili 910 okužb manj kot v ponedeljek in 313 manj kot minuli torek.