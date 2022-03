Evropa ima na voljo 13 mest na SP 2022, 12 jih je že zapolnjenih. Presenetljivo je brez nastopa ostal evropski prvak Italija, zato pa so si mesto že zagotovili branilec naslova Francija, Nemčija, Danska, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Anglija, Švica, Nizozemska, Portugalska in Poljska. Zadnjega udeleženca bo Evropa dala junija po finalu dodatnih kvalifikacij med Walesom ter boljšim iz dvoboja med Ukrajino in Škotsko.

Prav vse možne udeleženke je že dala Afrika. Gana, Senegal, Tunizija, Maroko, Kamerun bodo zastopali črno celino. Pri tem je najbolj odmevala torkova uvrstitev Senegala na SP, potem ko je slednji po enajstmetrovkah izločil Egipt z Mohamedom Salahom. Medtem ko je zvezdnik Liverpoola ob motnjah z laserji zgrešil svoj kazenski strel, pa ga je uspešno izvedel njegov soigralec pri rdečih Sadio Mane. Ta je zadel odločilni, peti senegalski strel - tako kot že v finalu afriškega prvenstva prejšnji mesec proti istemu tekmecu.

Iz Južne Amerike Brazilija, Argentina, Ekvador in Urugvaj

Iz Azije je znana peterica, to sestavljajo gostitelj Katar, Iran, Južna Koreja, Japonska in Savdska Arabija. Lahko pa se zgodi, da bo imela Azija še enega predstavnika. Doha bo namreč 7. junija gostila obračun Združenih arabskih emiratov in Avstralije, zmagovalec pa si bo priigral dodatne medcelinske kvalifikacije. V teh se bo meril s petouvrščenim predstavnikom južnoameriških kvalifikacij Perujem. Iz Južne Amerike so se sicer na SP prebili Brazilija, Argentina, Ekvador in Urugvaj.

Dodatne medcelinske kvalifikacije pa bodo junija določile še enega potnika, ko se bosta med sabo pomerila predstavnik Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) ter predstavnik Oceanije. Ta bo znan danes zvečer po tekmi Salomonovega otočja in Nove Zelandije. V četrtek zjutraj pa bo znan tudi tekmec, saj bodo odločilne tekme igrali tudi v območju Concacafa.

V tem si je mundial že priigrala Kanada, za dve preostali mesti pa se potegujejo ZDA, Mehika in Kostarika. Četrtouvrščena ekipa bo šla v medcelinske kvalifikacije. Ob 3.05 ponoči po slovenskem času bodo med sabo igrali Panama in Kanada, Jamajka in Honduras, Mehika in Salvador ter Kostarika in ZDA.