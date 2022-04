Aktualna ureditev zdravstvenega absentizma pri nas ne spodbuja postopnega vračanju delavca na delovno mesto in tako nastanejo situacije, ko se od delavca po petih letih bolniške odsotnosti »od danes na jutri« pričakuje vrnitev na osemurni delovnik. »V teh letih je izgubil delovne navade, spremenil pa se je tudi proces dela. Delavca v podjetju tudi velikokrat pričakajo z besedami 'komaj smo čakali, da se vrneš', in ga takoj zasujejo z delom. A delodajalci bi morali razumeti, da oseba po daljši odsotnosti – tudi če govorimo o nekaj mesecih – potrebuje čas za prilagoditev.«

Še bolj kot delodajalci bi se morali tega zavedati imenovani zdravniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), saj so oni tisti, ki izdajajo odločbe, delodajalci le sledijo odločbi. »Pogosteje bi morali izdajati odločbe, da je delavec v fazi vračanja na delo zmožen za delo v skrajšanem delovnem času. Daljša ko je bila bolniška odsotnost, daljše bi moralo biti obdobje postopnega vračanja na delo.«

Kakšen načrt za postopno vpeljevanje na delo in stopnjevanje obremenitev pripravi podjetje za delavca, ki se vrača po daljši odsotnosti, je odvisno tudi od ozaveščenosti delodajalcev in njihovih kadrovskih služb. Po mnenju dr. Andree Margan ne bi veliko zgrešili, če bi delavca po dolgotrajni bolniški obravnavali kot pripravnika in od njega ne bi takoj pričakovali »vsega«. Kaj hitro se sicer lahko zgodi, da se ranljivi ljudje znova zatečejo v bolniški stalež, kar pa je najslabši scenarij za vse vpletene. Delavce, ki se vračajo na delo po dolgi odsotnosti, je namreč tudi velikokrat strah, da česa ne bodo zmogli.

»To, da delavec čuti, da bo delodajalec strpen in imel potrpljenje z njim, prav tako sodelavci, je eden najboljših napovednih dejavnikov uspešne vrnitve na delovno mesto. V primerih, ko delavec ob vrnitvi sliši, 'če ne zmoreš delati, pojdi na bolniško', ali pa prihaja do zmerjanj in šikaniranja, je za uspešno vrnitev malo možnosti. Tudi takšni primeri pripeljejo do bolniških staležev, ki se vlečejo.«

Vzdušje v delovnem okolju ni pomembno le, če govorimo o vračanju delavcev po daljši odsotnosti. Ljudem, ki delajo v okolju, kjer na delovnem mestu vladajo toksični odnosi, dr. Marganova vedno svetuje menjavo službe, saj delo v takšnem okolju pušča posledice tudi na zdravju. Na podlagi izkušenj ocenjuje, da sta največja in hkrati najtežja problema na delovnem mestu organizacija dela in komunikacija – gre za točki, na katerih veliko delodajalcem spodleti, česar pa si številni med njimi ne upajo priznati in ustrezno ukrepati, tudi na primer z menjavo vodje. »Veliko lažje je kupiti dvižni voziček ali stroj, ki olajša delo zaposlenim, kot pa spreminjati vzdušje v podjetju in organizacijo dela, saj gre v teh primerih za preplet osebnih značilnosti in interesov posameznikov, česar ne moreš objektivizirati in izmeriti.«