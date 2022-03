»Z žalostjo sporočamo, da je včeraj v prometni nesreči v Banjaluki umrl naš dolgoletni sodelavec, pooblaščeni minister in vodja konzularne pisarne v Banjaluki Marjan Ristič,« so potrdili na zunanjem ministrstvu.

Voznik avtomobila je zapeljal na pločnik in pri tem trčil v konzula, ki je na kraju nesreče podlegel poškodbam, so dodali. V prometni nesreči sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila golf, ki ga je vozil 23-letni Sergej Miljković, in 62-letni pešec Marijan Ristić, državljan Slovenije, so po poročanju časnika Nezavisne novine sporočili iz banjaluškega okrožnega tožilstva. V nesreči je Ristić izgubil življenje, so sporočili.

Tožilstvo je odredilo izvedbo vseh potrebnih preiskovalnih dejanj in ukrepov ter izvedenstva za ugotovitev vseh okoliščin prometne nesreče, odrejena je bila obdukcija trupla pokojnega, ki bo opravljena na Inštitutu za sodno medicino Republike srbske, je poročal časnik.