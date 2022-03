»Ruski predsednik Vladimir Putin je začel to vojno. Putin je povzročil svetovno krizo s hrano. In on je tisti, ki jo lahko ustavi,« je na zasedanju VS ZN, posvečenem humanitarnim razmeram v Ukrajini, dejala namestnica ameriškega državnega sekretarja Wendy Sherman. Francoski veleposlanik pri ZN Nicolas de Riviere paje dejal, da »ruska agresija na Ukrajino povečuje nevarnost lakote po vsem svetu« in da bodo najprej prizadeti prebivalci držav v razvoju.

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je nasprotoval tem trditvam in dejal, da so morebitni pretresi na svetovnem trgu hrane posledica »nebrzdane sankcijske histerije, ki jo je Zahod sprožil proti Rusiji«.

Pomočnica generalnega sekretarja ZN za humanitarne zadeve Joyce Msuya je posvarila, da lahko vojna v Ukrajini »še poslabša razmere na območjih z najhujšimi humanitarnimi krizami na svetu, kot so Afganistan, Jemen in Afriški rog«, kjer je pomanjkanje hrane že tako velik problem.

Direktor Svetovnega programa za hrano (WFP) David Beasley je ob tem poročal, da Ukrajina in Rusija, ki sta veliki proizvajalki žit, skupaj zagotavljata 30 odstotkov svetovnega deleža izvoza pšenice, 20 odstotkov koruze in 75 odstotkov sončničnega olja. Evropska unija je medtem v petek napovedala pobudo za zmanjšanje pomanjkanja hrane, ki je posledica vojne. EU in ZDA si želijo vzpostaviti večstransko zavezo proti omejitvam pri izvozu kmetijskih surovin.