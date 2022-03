V napadu v Bnei Braku pri Tel Avivu je oboroženi Palestinec v torek zvečer streljal na mimoidoče, pri čemer je ubil najmanj pet ljudi, med njimi policista. Napadalca so nato policisti ustrelili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih policije sta bila med žrtvami dva Ukrajinca, stara 23 in 32 let. Izraelske oblasti so danes sporočile, da sta bila ubita Ukrajinca delavca in ne begunca ali prosilca za azil.

Izraelski mediji poročajo, da je bil strelec Palestinec z Zahodnega brega, ki je štiri leta preživel v izraelskih zaporih. To je bil že tretji napad te vrste v tednu dni v Izraelu, v katerih je bilo ubitih najmanj 11 ljudi. »Takšnih nasilnih dejanj nikoli ni mogoče opravičiti in jih morajo vsi obsoditi,« je poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Nasilje je obsodil tudi palestinski predsednik Mahmud Abas, ki je opozoril, da bo ubijanje Palestincev in Izraelcev "prispevalo le k nadaljnjemu slabšanju razmer", zlasti glede na prihajajoče verske praznike. V muslimanskem mesecu posta, ramazanu, ki se začne v začetku aprila, se bojijo nadaljnjega stopnjevanja nasilja.

Izraelski premier Naftali Bennett pa je opozoril, da se Izrael sooča »z valom morilskega arabskega terorizma«. Za danes je sklical izredni sestanek najvišjih varnostnih uradnikov, ki bodo preučili razmere. Izraelska policija je sporočila, da so njene sile v najvišji stopnji pripravljenosti, vojska pa je sporočila, da bo na Zahodni breg in okolico napotila dodatne enote.