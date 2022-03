Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in postopno zajel vso Slovenijo. V četrtek bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo na severozahodu na okoli 1000 metri, drugod med 1300 in 1700 metri nad morjem. Temperature bodo v severnih krajih od 3 do 8, drugod od 9 do 14 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je danes še velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V petek bo oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. Ob morju bo pihal jugo. Tudi v soboto bo še nekaj padavin, meja sneženja se bo ponekod približala nižinam.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo ter nad zahodnim in severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje. V višinah priteka z jugozahodnimi vetrovi k nam vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo povsod pooblačilo. V krajih vzhodno od nas bo še suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo. V četrtek bo oblačno in deževno.

Biovreme: V sredo in četrtek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.