Po navedbah pilota SV Matije Zupančiča je bližina jezera – vodo so zajemali iz jezera Črnava v vasi Hrib – za gašenje ključna. Helikopter po njegovih besedah naenkrat lahko odvrže od 1.100 do 2.400 litrov vode, odvisno od tipa helikopterja. Poudarja pa, da so takšne intervencije izredno zahtevne. Tudi danes bo gasilcem in helikopterskim posadkam na terenu najverjetneje znova pomagal hrvaški canadair. Kot smo že poročali, je letalo včeraj popoldan zajemalo vodo iz Bohinjskega jezera. Po navedbah Kosa pa bi lahko vodo zajemali tako iz Bohinjskega kot Blejskega jezera, zato športne navdušence in druge prosijo, da teh vodnih površin zaradi varnosti danes ne uporabljajo. Opozorilo velja tudi za jadralne padalce na teh območjih.

Požar se je ponoči nekoliko umiril, poveljnik GARS in vodja intervencije Andraž Šifrer pa upa, da ne gre samo za navidezno umirjanje. Pravkar opravljeni ogled z vrha je pokazal, da še vedno gori na petih do šestih mestih na območju Babe. »Če nam uspe to pogasiti do močnejšega vetra, smo požar vsaj omejili, če pa ne, nas spet čaka kar naporna delovna sreda,« je pojasnil za STA. Kot je izpostavil, jih skrbi predvsem veter, saj se vzgornik, ki se pojavlja po hribu navzgor, znova krepi.

Nevaren teren

Dostop do območja je prepovedan. Kot je za Dnevnik že včeraj poudaril Šifrer, je območje požara zelo nepredvidljivo. »Gori na zelo strmem in nedostopnem ter suhem terenu. Skrbeti moramo za varnost gasilcev, saj se bojimo, da bi jih objel ogenj. Teren je zelo nevaren tudi zaradi padanje kamenja in drevja, zato smo zabeležili med gasilci že nekaj lažjih poškodb. Koliko časa bo trajalo, da bomo požar omejili in ga pogasili, pa je težko napovedati. Poleg gasilcev in helikopterjev Slovenske vojske pa si želimo, da bi se čim prej začele napovedane padavine, ki nam bodo v pomoč,« je dodal. Po tem, ko je zagorelo v ponedeljek popoldne, se je z ognjenimi zublji spopadlo 250 gasilcev iz GARS Kranj in okoli 50 prostovoljnih gasilskih društev. Včeraj je požar gasilo več kot 200 gasilcev, za danes jih je predvidenih okoli 150.

Na območju je sicer zagorelo v ponedeljek popoldan. »Okoliščine kažejo, da je zagorelo na spodnjem delu pobočja nad krajem Potoče, ogenj pa se je od tam razširil navzgor in na strani. Vzrok požara še ni znan, ogled kraja pa se bo opravljal, ko bodo razmere to dopuščale,« je napovedal tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Ogenj je doslej uničil že več kot 100 hektarjev gozda in sedem počitniških hiš, pa so zjutraj poročali na Val202. Trenutno ni nevarnosti dima, a ker se lahko vremenske razmere hitro spremenijo, opozorilo in previdnost pred dimom za okoliške prebivalce še vedno velja,« je opozoril Kos. Temperature na požarišču so zelo visoke, zelo nevarno pa je tudi v gozdu na širšem območju požara.