O pesmi nam je povedal: »Takrat sem bil študent Akademije za glasbo, radio, film in televizijo, kjer pa niso bili najbolj zadovoljni, če je kdo kje nastopal. V tretjem semestru sem opustil študij, ko so me iz šole odpeljale Ljubljančanke. Obenem sem že kot napovedovalec začenjal svojo radijsko pot.« Da bi pel to pesem, mu je predlagal Mario Rijavec, kot pevca pa sta ga pol leta prej odkrila Ivo Štrakl in Urban Koder. V blejski Kazini sta ga slišala peti pesem Butterfly in v novoletni oddaji jo je Ropret že pel v slovenščini. »Ljubljančanke so bile moja druga pesem in zanjo sem na Slovenski popevki prejel nagrado za najboljšega debitanta. Tistega leta je bila konkurenca izjemna. Letnico 1972 nosijo pesmi Med iskrenimi ljudmi, Otroci morja, Pegasto dekle, Ljubljanski zvon, Mati, bodiva prijatelja… Slednja je bila najbolj všeč občinstvu, medtem ko je žirija prvo nagrado podelila pesmi Med iskrenimi ljudmi.« Dogajanje, ki je sledilo temu Ropretovemu nastopu, so močno občutili tržiški poštarji, ki so morali mlademu fantu iz blokovskega naselja nositi cele vreče pošte. Sprva se je še trudil vsem odgovarjati, a ni šlo dolgo.

Avtor glasbe Jure Robežnik se spominja tega obdobja, ko je pesem Ljubljančanke nastala s prav posebnim razlogom: »Prišla je pobuda, ne vem, od kod, da bi bilo dobro napisati nekaj pesmi o Ljubljani. Verjetno se je zamisel rodila na radiu. Itak se je takrat vse vrtelo okrog radia, kjer je bila zaposlena večina ustvarjalcev.«

Popevka Ljubljančanke je izšla tudi na albumu Zimzelen.

Izvajalec: Janko Ropret

Glasba: Jure Robežnik

Besedilo: Dušan Velkavrh