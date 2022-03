Nedeljski dnevnik: Avto je zanje kot neuničljiva raketa

Policisti so te dni objavili rezultate maratona nadzora hitrosti na naših cestah. Ugotovili so 856 prekoračitev hitrosti, med katerimi je bila ena še posebno izstopajoča. V slednjem primeru je šlo za voznika, ki je na relaciji Novo mesto–Trebnje vozil s povprečno hitrostjo 208 kilometrov na uro. O razsodnosti tega voznika bi lahko razpravljali, zdelo pa se nam je nenavadno, da so ujeli samo enega takega. Včasih se namreč zdi, da jih je na slovenskih cestah polno.