Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić je za Brooklyn v 27 minutah zbral devet točk, šest skokov in tri podaje. Kevin Durant je z 41 točkami, 11 skoki, petimi podajami in tremi blokadami vodil Nets po zaostanku z dvomestno številko v drugem polčasu do končnega uspeha, pomembnega v boju za končnico. Ekipa je trenutno osma na vzhodnem deli lige.

Dončić, ki v zadnji četrtini ni igral, je že v prvem polčasu nanizal 25 točk, v tem delu igre je Dallas zbral za sezono rekordnih 82 točk in je prišel do vodstva s 26 točkami. Triindvajsetletni Ljubljančan je dosegel prvi trojni dvojček po skoraj dveh mesecih in desetega v sezoni.

»Igrali smo proti ekipi, ki se bori za uvrstitev v končnico. Od prve minute naprej smo bili pripravljeni na ta obračun. Tudi sicer želimo vsakič prikazati kar največ ter se nadejamo osvojitvi naslova. Na tej poti smo zelo izboljšali obrambno igro«, je menil Dončić.

Mavericks so gladko prišli do 47. zmage v sezoni in na četrtem mestu zahodnega dela lige le še z zmago manj in porazom več zaostajajo za Golden State Warriors. Za ekipo Lakers, ki so šele enajsti na zahodnem delu, nista igrala zvezdnik LeBron James zaradi težav z gležnjem in Anthony Davis, ki je že dolgo poškodovan in naj bi se kmalu vrnil na parket.

Branilci naslova, Milwaukee Bucks so Philadelphio 76ers premagali s 118:116. Grk Giannis Antetokounmpo je za zmago ob 40 točkah prispeval že ključno blokado zadnjega meta Joela Embiida 1,6 sekunde pred koncem. Bucks so drugi na vzhodnem delu, kjer zaostajajo le za ekipo Miami Heat.

Washington Wizards so doma klonili proti Chicagu Bulls s 94:107, v Los Angelesu pa so Clippers premagali Utah Jazz s 121:115. Utah je peti v zahodni konferenci, osmi pa so Clippers. Lahko se primeri, da nobene ekipe iz mesta angelov ne bo v končnici.